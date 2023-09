El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, rechazó que vaya a dar un paso al costado ante la información publicada sobre llamadas telefónicas con miembros de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y aseguró que Alberto Otárola conoce sus descargos sobre el contenido de estas comunicaciones.

“No veo la razón por la cual sea esto así (que tenga que dar un paso al costado) porque no he cometido ningún acto ilegal, no hay nada con un contenido irregular, mucho menos porque considero que hay mucho que trabajar por el país”, dijo este viernes en RPP.

Arana respondió sobre información publicada en el portal “Epicentro” sobre unas 36 llamadas telefónicas que sostuvo con César Hinostroza y Walter Ríos, dos de los exjueces implicados en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“He sido secretario técnico del Consejo Nacional de la Magistratura, he sido también alumno de la Academia de la Magistratura, en la que he tenido que estudiar con varios vocales y jueces con los que interactuábamos en actividades académicas. Y he sido jefe del gabinete del Poder Judicial y he tenido que coordinar con vocales, presidentes de cortes. Es algo que era parte de la naturaleza de mi trabajo”, agregó.

El ministro que juró al cargo el pasado 6 de setiembre, dijo que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, conoce sus explicaciones aunque no precisó si se las brindó antes o después de asumir el puesto dentro del Gabinete.

“El premier sí sabe, le he explicado la naturaleza de esta relación y le he explicado y ha tomado debida nota de esto”, respondió. Ante la insistencia si es que los detalles se los dio antes o después de su designación, reiteró “Ya le he explicado yo oportunamente al premier”.

En otro momento, admitió haber recibido en dos instancias una sentencia en su contra para pagar una pensión por alimentos. Específicamente, respondió sobre el proceso judicial en el cual fue sentenciado para pagar una pensión por alimentos en un proceso iniciado por Cecilia Consuelo Picoy Monteagudo.

“Lamento mucho que en algún momento se diera ese caso. No es un episodio del cual me sienta muy contento, pero sí algunas de las diferencias que tuvimos se tuvieron que ventilar en el sistema judicial y al final todo está bien”, aseguró.

Tal y como informó El Comercio, el Poder Judicial lo sentenció el 2010 y, ante una apelación que presentó su defensa legal, la condena en su contra fue ratificada en segunda instancia el 2011. Sobre esto, Arana negó haber impulsado la apelación y dijo que fue un asunto que vieron exclusivamente sus abogados.

“Era una discusión entre abogados. Nosotros desaparecimos de ese proceso y los abogados seguían ese tema. Después nos enteramos que había una sentencia y al final se aclaró y quedó en la mayor cordialidad”, indicó.

En otro momento, el nuevo ministro de Justicia que juró al cargo el 6 de setiembre negó haber agredido a su entonces pareja, tal y como figura en una denuncia policial del 2011 reportada por el noticiero “Al Estilo Juliana”.

“He tomado conocimiento que mi exesposa incluso envía una carta notarial en términos que no tengo todavía la información, en la cual desmiente que ese parte policial contenga la voluntad de lo que ahí señala [...] Es un parte policial y no es un proceso. No hubo ninguna cuestión sobre eso, lo cual revela que no hubo ningún maltrato. Yo respeto a mi familia, respeto a las mujeres”, manifestó.