El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, negó haber vulnerado neutralidad electoral con un pronunciamiento del Ejecutivo que favorecería a Fuerza Popular y dijo que no se está haciendo “ni propaganda a favor o en contra de nadie” en el marco de las elecciones generales del 2026.

Durante la supervisión del funcionamiento del Centro MAC Ica, ubicado en el centro comercial Mega Plaza, el primer ministro dijo que no comparte la posición del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro I.

Recordó que el Gobierno convocó a elecciones para el 12 de abril del 2026 y considera “importante” que los comicios deben ser “plurales y democráticos”. En esa perspectiva, remarcó que todos los partidos deben tener también las garantías de participación plena.

“La Presidencia del Consejo de Ministros no ha mencionado ningún partido, lo que ha hecho referencia es al deber y al derecho constitucional que tienen todos los partidos de participar plenamente en las elecciones presidenciales del próximo año”, expresó.

“Nuestra invocación va en ese sentido, no hay ninguna vulneración, no ha habido ningún faltamiento a la neutralidad. De hecho, desde el Ejecutivo somos los primeros en procurar evitar cualquier tipo de posición. No estamos haciendo ni propaganda a favor o en contra de nadie, tampoco estamos denostando a ningún partido”, agregó.

En ese sentido, Arana enfatizó que el ciudadano peruano “tiene la facultad y el derecho” de elegir en las próximas elecciones, de manera libre, quién será su candidato y a quién va a llevar como presidente de la república en julio del 2026.

Como se recuerda, el documento del JEE Lima Centro 1 sostiene que el mensaje publicado en las redes sociales de la PCM favoreció a la agrupación Fuerza Popular en el marco del pedido de declaratoria de ilegalidad presentado por la Fiscalía de la Nación.

Se pronuncia sobre regalos

Consultado sobre los regalos que recibió la presidenta Dina Boluarte luego de la flexibilización de la norma que regula su control, Eduardo Arana cuestionó su tergiversación y dijo que el Gobierno viene colaborando con la transparencia mediante el registro.

“Lo que ha hecho este gobierno, a través de la Presidencia de la República, es regular, dictar una norma para que se regule. Es decir, se ha colaborado con la transparencia y a partir de ahora lo que se está haciendo es un registro. Qué mejor manera de decirle a la población que ahora todo es transparente, es legal y que todo se registra”, subrayó.

“La información que tiene ese periodista es a la que ha accedido de forma pública. No es que la hemos escondido, no es que la Presidencia la tiene guardada bajo siete llaves. No. es una información que está publicada, que está a disposición de cualquier periodista y que ellos lo presentan como una unidad de investigación, como si nosotros desde el Gobierno quisiéramos ocultar nuestras actividades”, agregó.

Finalmente, el primer ministro rechazó “cualquier intento de manipular la información pública con el propósito de desprestigiar al Gobierno”. “No hay ningún tipo de regalo que haya ningún funcionario extranjero que tenga un interés ajeno a la cortesía internacional”, sentenció.