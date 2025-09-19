El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, negó que el Gobierno haya intervenido o presionado a alguna institución del Estado, mucho menos al Ministerio Público o al Poder Judicial.

Tras la inauguración del nuevo Centro MAC Ayacucho, el primer ministro consideró que la Fiscalía de la Nación estaría incurriendo en un “exceso” al promover una serie de denuncias contra ministros y otras autoridades.

“Rechazo que desde el Gobierno podamos haber intervenido o de alguna manera presionado a alguna institución del Estado, menos al Poder Judicial y de ninguna manera al Ministerio Público”, expresó.

“Nos parece un exceso de la Fiscalía de la Nación que haya efectuado una serie de denuncias en contra de los ministros y varias autoridades que consideramos que no están arregladas a ley y que están por encima de la Constitución”, agregó.

Mencionó que el Ejecutivo ya convocó a elecciones generales para el 12 de abril del 2026 y que la prioridad es garantizar que estas se desarrollen de manera “limpia y transparente”.

“Hace unos meses ya el Gobierno dispuso la convocatoria oficial para las elecciones presidenciales que se realizará el próximo 12 de abril. En ese entendido, ninguna autoridad, nadie en el Perú, puede interferir en el proceso electoral. Para nosotros la preocupación es que no haya un proceso limpio y transparente”, acotó.

Se pronunció sobre Fuerza Popular

Como se recuerda, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular y consideró que el Ministerio Público no puede determinar, “antidemocráticamente”, qué partidos pueden participar en las elecciones generales del 2026.

Indicó que las elecciones generales del próximo 12 de abril de 2026 deben llevarse a cabo “en un ambiente de paz, hermandad y patriotismo” donde se pueda elegir a las próximas autoridades “con un voto libre y soberano”.

“Este hecho trascendental para la democracia de nuestro país no puede ser empañado por una institución como el Ministerio Público, cuya función debe ser velar por el cumplimiento de las leyes, pero que continúa en su afán de pretender judicializar la política”, expresó.

“La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral”, agregó.

Tras mencionar que hubo seis presidentes de la República en los últimos seis años, el Ejecutivo enfatizó que esa situación ha conllevado a una crisis económica, política y social, y que “ese no es el camino que debemos seguir”.

“Acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico, tomadas por el Ministerio Público, no deben impedir a los peruanos el libre ejercicio de elegir a sus próximas autoridades. Son los ciudadanos quienes, mediante un voto libre en las urnas, decidirán a nuestros próximos representantes”, sentenció.