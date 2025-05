El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, aseguró que no existe una decisión tomada respecto al aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, que pasaría de S/16 mil a S/35.568.

En conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, indicó que la propuesta tiene como propósito regularizar las remuneraciones en el sector público y acabar con las “falencias e inequidades” que existen en el Estado.

Asimismo, Arana enfatizó que en su gestión en la PCM no se está asumiendo el tema como parte de la agenda del Consejo de Ministros y que hasta el momento no hay una decisión final.

“Si lo hizo Servir es parte del procedimiento propio que tiene como propósito regularizar las falencias e inequidades que existen en el Estado porque se encuentran algunos funcionarios, trabajadores o servidores que no guardan correspondencia con el trabajo que realizan”, expresó.

“Aquí lo importante es que este documento o cualquier otro no ha originado una decisión. Hoy lo que yo puedo asegurarles es que no hay una decisión y todavía desde el Ejecutivo, por lo menos en mi gestión, no estamos asumiendo esto como parte de la agenda”, agregó.

El primer ministro también remarcó que “resulta claro” que todas las instituciones del Estado deben regularizar sus salarios de acuerdo al procedimiento general establecido por la Ley Servir.

Como se recuerda, el último domingo, un documento mostrado por “Panorama” reveló que el trámite del aumento salarial de la mandataria se inició en su propio despacho.

Según el dominical, dicho documento fue emitido en febrero del 2025 y lleva la firma del entonces subsecretario general del Despacho Presidencial, Antonio Mirril Ramos Bernaola.

La decisión de la PCM de declarar estos documentos como “confidenciales” tendría un fin: evitar que el ciudadano conozca el inicio de la cadena de oficios que llevaría a descubrir que Dina Boluarte estuvo detrás de su pretendido aumento de sueldo.