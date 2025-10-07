El primer ministro, Eduardo Arana, se pronunció sobre la posibilidad de que haya más renuncias de integrantes del Gabinete Ministerial para postular en las elecciones generales del 2026 y consideró que no habrá “mucho sobresalto”.

Fue al ser consultado sobre cómo se prepara el gabinete ante nuevas bajas de ministros y estimó que no habría “muchas novedades”, a poco de vencerse el plazo para la renuncia de altos funcionarios y autoridades del Ejecutivo para poder ser candidatos.

“Nos estamos preparando como siempre, con bastante prevención y le aseguro que no va a haber mucho sobresalto. No habrá muchas novedades”, expresó en la conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros.

Arana se pronunció luego de la renuncia de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos para ser candidato en los próximos comicios. Existen rumores de que César Vásquez también presentaría su dimisión como titular de Salud por el mismo motivo.

Cabe indicar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que el próximo lunes 13 de octubre vence el plazo para que los altos funcionarios públicos que deseen participar como candidatos en las elecciones del 2026 renuncien a sus cargos.

La medida está contenida en la Resolución N° 0110-2025-JNE, publicada recientemente, que establece precisiones sobre los procedimientos de renuncia y licencia sin goce de haber aplicables a funcionarios, servidores públicos y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que decidan postular.

De acuerdo con la normativa, los altos funcionarios comprendidos en esta obligación son el presidente de la República, ministros, viceministros, y demás autoridades mencionadas en el artículo 91 de la Constitución Política y los artículos 107 y 113 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

En el caso del presidente de la República, la renuncia debe presentarse ante el Congreso, mientras que los ministros y otras autoridades deberán hacerlo ante las entidades correspondientes.

Asimismo, el 13 de octubre también constituye la fecha límite para la dimisión de gobernadores y vicegobernadores regionales, así como de los alcaldes que aspiren a postular en los comicios generales.

En el caso de las autoridades regionales, la renuncia se debe registrar ante el consejo regional y elevarse al JNE, a través de la Mesa de Partes Virtual (MPV), hasta el 20 de octubre de 2025.