El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, se refirió al supuesto recorte de fondos al Ministerio Público, tal como señaló la Junta de Fiscales Supremos el último martes 2 de setiembre, y afirmó que el Ejecutivo no niega el presupuesto a ninguna institución del Estado.

En conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, el titular de la PCM rechazó tal afirmación indicando que el presupuesto asignado en los últimos 4 años al Ministerio Público “ha ido creciendo”.

Mencionó que en el 2022 ha sido de 2 millones 685 mil más con respecto al año anterior; en el 2023, 2 millones 981 mil más; en el 2024, 2 millones 930 mil más; y en el presente año, 2 millones 983 mil 933 más.

Asimismo, detalló que en el año 2022 el Ministerio Público devolvió S/53 millones; en el 2023, S/333 millones; en el 2024 S/87 millones no utilizados y aún le falta por ejecutar más de S/1.228 millones.

Arana refirió que también existen S/128.3 millones que no tienen destino en el propio presupuesto del Ministerio Público y que se conoce en materia presupuestal como dinero sin certificar, es decir, que no está considerado para gasto alguno. Sobre ese punto, indicó que con un simple trámite, podría disponer de dichos fondos.

“El Ejecutivo no niega el presupuesto a ninguna institución del Estado, nos manejamos bajo el principio de austeridad, pero entiendan muy bien con claridad que con relación al pedido efectuado ayer, el Ministerio Público no solamente cuenta con los S/80 millones que ella requiere, cuenta con más en su presupuesto que no los ejecuta y que puede disponer de ello”, expresó.

En ese sentido, el primer ministro detalló que para implementar la carpeta fiscal electrónica se han destinado S/125 millones, de los cuales el Ministerio Público solo ha gastado 6.1 %.

“Si tienes S/125 millones y no los gasta, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿no los quiere gastar o no sabe gastar?, o quiere continuar con el sistema de un expediente, que la fiscalía lo pueda manejar y uno no lo pueda actualizar, o lo que está pasando es que hay una ineficiencia en la gestión del gasto que no permita que se pueda tener un expediente en perjuicio de los denunciantes y de los denunciados”, subrayó.

“Esto atenta definitivamente contra el debido proceso, contra la claridad y transparencia que también debe haber en justicia”, alertó Eduardo Arana, quien exhortó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a que antes de fin de año se use correctamente ese presupuesto para que la ciudadanía pueda contar con la carpeta fiscal electrónica.

Acusa recorte

El último martes la Junta de Fiscales Supremos advirtió que los peritajes, operativos y otras acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público se verán afectados por el déficit presupuestal de S/81 millones.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, indicó que a la fecha el déficit afectará “sin lugar a dudas” todos los subsistemas fiscales y las áreas de apoyo a las labores fiscales.

“Acciones indispensables como los peritajes, desplazamientos para combatir la minería ilegal, los operativos para luchar contra la criminalidad, el lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas se tendrán que reducir o en algunos casos no podrán realizarse”, expresó.

“También estarán en riesgo las acciones contra la trata de personas y los delitos contra el medio ambiente, el comercio ilegal de animales, la violencia contra la mujer, los fraudes cibernéticos, entre otros”, agregó.