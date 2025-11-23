Ferrero Costa sobre posible ingreso a embajada de México: “Sería un grave error que espero no se vaya a producir”

El exministro de Relaciones Exteriores Eduardo Ferrero Costa calificó como “un error” la declaración del presidente José Jerí, quien dejó abierta la opción de un ingreso a la embajada de México en Lima, a fin de detener a la ex jefe de Gabinete Ministerial Betssy Chávez, procesada por rebelión, a raíz del golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

“Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, dijo Jerí en entrevista exclusiva con El Comercio.

Ferrero Costa remarcó que las fuerzas del orden peruanas no pueden ingresar físicamente a la embajada mexicana, “porque eso está prohibido por el derecho internacional” y expresamente por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

“Yo diría que esto es un error del presidente, en su pronunciamiento […] El artículo 22 de la Convención es muy claro, habla de la inviolabilidad de la misión diplomática y dice textualmente que ‘los locales de la misión son inviolables’ y, además, que ‘los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión’”, explicó.

En diálogo con este Diario, el excanciller dijo esperar que haya “una rectificación y una aclaración” por parte de Torre Tagle. “Yo estoy convencido de que el canciller Hugo de Zela, un diplomático experimentado y muy preparado, nunca aconsejaría al presidente a entrar por la fuerza a una embajada, en este caso la de México”, complementó.

Ferrero Costa señaló que el gobierno peruano ha actuado con inteligencia sobre la situación de Chávez Chino, al plantear cambios a la Convención de Asilo de Caracas de 1954.

“Se ha actuado con inteligencia diplomática y hábil. Ahora, sería un grave error [ingresar a la embajada] que espero no se vaya a producir. Me parece que vale la pena una aclaración por parte de la cancillería peruana, en el sentido, de que el Perú no ingresará por la fuerza al local de la embajada de México en Lima”, remarcó.

El exministro de Relaciones Exteriores indicó que Torre Tagle debe evitar que estas declaraciones escalen.

“Sería conveniente una aclaración y no dejar que este hecho, esta situación o esta posibilidad, que para mí no procede, sea motivo de discusiones externas. Inclusive, ya el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está hablando de retirar a su misión diplomática del Perú. Evidentemente, Petro usa este tema a raíz de sus problemas internos”, manifestó.

Ferrero Costa advirtió que un eventual ingreso a la fuerza del Perú a la embajada mexicana “convertiría” a Chávez Chino “en una víctima”. “Para mí, es muy claro que, en su caso, el asilo no procede. Ella es procesada por un delito común. No cumple los requisitos que establece la Convención de Caracas”, precisó.

El exministro de Relaciones Exteriores dijo que confía en que el gobierno peruano “actuará conforme al derecho internacional y no se le ocurrirá penetrar por la fuerza la embajada de México en Lima”.

Fuentes cercanas a Torre Tagle indicaron que el manejo del asilo diplomático a Chávez Chino “se hará, en todo momento, con respeto al derecho internacional”.

Un exabrupto e impericia

Por su parte, el ex jefe de Gabinete Ministerial Pedro Cateriano dijo que “no hay ni duda” sobre que Betssy Chávez- ex primera ministra acusada por rebelión por el golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022- “no es una perseguida política”, más aún tras la reciente orden de prisión preventiva dictada en su contra por el juez supremo Juan Carlos Checkley.

No obstante, calificó como un “exabrupto” las palabras de Jerí, en el sentido, de que deja abierta la posibilidad de un ingreso a la fuerza a la Embajada de México en Lima, donde Chávez Chino se encuentra asilada.

“Este exabrupto de Jerí de decir que si es necesario [la Policía] ingresará a la embajada violentando el orden jurídico internacional y los compromisos del Estado peruano, puede ser usado como una defensa a nivel internacional por parte de Chávez. El efecto que logra Jerí con este exabrupto es el contrario”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Cateriano afirmó que la orden de prisión preventiva por parte de la Corte Suprema, es “un argumento jurídico sólido” para que el gobierno no le dé el salvoconducto a la también excongresista.

“Pero de ahí a decir como un matón, como un violador del orden jurídico internacional, que va a asaltar la embajada, pues es inaceptable […] La opinión de Jerí deja complemente fuera de juego al canciller [Hugo de Zela] y demuestra la impericia de este señor en el manejo de las relaciones internacionales”, acotó.