Conforme a los criterios de Saber más

Por estos días, el titular de Energía y Minas, Eduardo González Toro, es uno de los ministros más requeridos por el presidente Pedro Castillo y la primera ministra Mirtha Vásquez. Sin embargo, las reuniones no han sido para que explique los cuestionamientos en su contra o los nombramientos que ha realizado, sino para coordinar las políticas de masificación del gas natural y la renegociación con las concesiones mineras.

LEE TAMBIÉN: Cinco funcionarios de confianza de ministerios y la Presidencia observados por la Contraloría siguen en sus cargos

Desde el inicio de su gestión, González Toro ha tratado de pasar desapercibido ante la prensa y no ha querido comunicar a la población las acciones que viene realizando su sector y menos explicar sus decisiones.

Es por ello que, en una reciente declaración, afirmó que solo declararía a los medios de comunicación “que no me hagan problemas”. Es decir, aquellos que no lo cuestionen ni le realicen preguntas incómodas.

Ministro de Energía y Minas afirma que solo responderá a los medios que “no le hagan problemas”

LEE TAMBIÉN: Gobierno prevé anunciar medidas sobre cierre de minas en los próximos días

La designación de González Toro fue herencia del ex primer ministro Guido Bellido, quien lo mantuvo como asesor en su gabinete. Antes de ello, fue gerente general de la empresa GT Technology de la que poseía 33% de las acciones, según su declaración de intereses.

De acuerdo con el registro de proveedores del Estado, desde el 2008 a la fecha obtuvo S/322,953.40 en asesorías. De dicha cifra, en el 2021 generó S/17,045.10 en contratos con el Ministerio de Cultura y el Congreso de la República.

Como ministro de Estado, Gonzáles Toro percibe S/24,000, un sueldo similar a sus otros altos funcionarios.

Los altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y sus sueldos.

LEE TAMBIÉN: Cinco funcionarios de confianza de ministerios y la Presidencia observados por la Contraloría siguen en sus cargos

Sin registros públicos

Además, la falta de transparencia parece haberse impuesto en el Ministerio de Energía y Minas, a cargo de González Toro, quien desde el inicio de su gestión se ha visto envuelto en polémicas por los visitantes que recibe.

Los registros de visitas han desaparecido del sistema virtual del Ministerio de Energía y Minas.

El Ministerio de Energía y Minas no hace público el registro virtual de visitas que reciben los funcionarios y servidores públicos.





El Comercio trató de conocer, por transparencia, el registro de visitas a dicha cartera, sin embargo no se encontró ninguna información en el portal virtual de dicho sector, ni los funcionarios o servidores públicos de dicha dependencia que son visitados a diario.

Lo único que se registra es la agenda de reuniones del ministro y de funcionarios que son pactadas con otras entidades, no aquellas visitas que no son oficiales.

Según el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, todas las entidades públicas deben tener habilitado y funcionando de manera óptima el registro de visitas de acuerdo a la Ley Nº 28024 que regula la gestión de intereses en la administración pública.

Recordó que dicha norma obliga a que el registro se elabore automáticamente, y además, se consigne la identificación de aquellas visitas que se constituyan en gestion de intereses.

“Nadie que ingrese como una visita, así sea un proveedor que trae servilletas para la cafetería tiene que registrar su visita. Y si es, por ejemplo, un empresario minero que va a proponerle, digamos, al director de Minas, alguna reforma de un reglamento; tiene que establecerse como tal y decir que es un acto de gestión de interés. Debe registrarse y eso es responsabilidad del funcionario que recibe a esta persona”, indicó.

Incluso, remarcó que la norma establece que si se reune con ese mismo empresario en alguna actividad o fuera del despacho y conversan sobre el mismo tema debe ser registrado y tiene hasta 24 horas para regularlo dentro de actividades oficiales.

Explicó que el cumplimiento del registro de visitas deber ser visto y supervisado por la Oficina de Integridad de cada entidad púbica o ministerio, o por las unidades de las instituciones que hayan sido designadas para cumplir dicha función.

Se vulnera la Ley 28024 que regula la gestión de intereses en la administración pública, que en su artículo 16 señala que todos los funcionarios con capacidad de decisión pública, entre ellos el presidente de la República, los ministros, viceministros y todo servidor, tienen la obligación de transparentar sus visitas a través del portal electrónico de cada entidad.

Este Diario trató de conocer las razones y solicitó la versión al Ministerio de Energía, pero hasta el cierre de este informe no respondieron.

A fines de octubre, el programa Punto Final informó que Víctor González Toro, hermano del ministro, y quien trabajó en el Minem hasta el pasado 6 de octubre, continuaba ingresando a la sede del sector pese a no ser funcionario.

Los ingresos se registraron el 7 y 18 de octubre, cuando fue captado por las cámaras de dicho medio de comunicación. En ese momento, Víctor González aseveró que solo le traía unas cosas a su hermano.

El ministerio emitió un comunicado indicando que su presencia se debía “al soporte médico y anímico que brinda a su hermano, el ministro Eduardo González, en el complejo tratamiento que recibe por un problema de salud que demanda terapias, monitoreo y una medicación especial”.

Sus altos funcionarios

En tanto, esta semana, a través de una resolución extraordinaria, González Toro designó a la abogada Lissete Elizabeth Ortega Orbegoso de González como asesora de alta dirección del despacho ministerial.

La nueva funcionaria, cuyo cargo es considerado de confianza, es la esposa del exministro de Defensa Mariano González Ferná ndez , investigado por el Caso Odebrecht, pero cuyo caso fue sobreseído por la Fiscalía.

Antes de llegar al Minem, Ortega Orbegoso de González cumplía el rol de representante del Ministerio de Salud ante el Directorio del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.

Como representante del Ministerio de Salud, en agosto del 2020, visitó el despacho del exministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, quien ocupa el cargo de viceministro de Minas desde el 16 de octubre último y fue nombrado también por González Toro.

LEE TAMBIÉN: Moción de vacancia promovida por Patricia Chirinos alcanzaría las firmas para presentarse

Otro cargo importante designado por el ministro de Energía es el del excongresista y exvocero del Frente Amplio, Lenin Checco Chauca, quien desde el pasado 11 de noviembre se desempeña como jefe de Gabinete de Asesores.

Al día siguiente de su nombramiento, comenzaron las reuniones con los funcionarios del despacho ministerial.

Lenin Checco junto al ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, durante una reunión de trabajo con parlamentarios de la bancada de Acción Popular este lunes 22 de noviembre.

Abogado de profesión, con una maestría no concluida, y con experiencia profesional como administrador de la Agencia Curahuasi en Cooperativa San Pedro De Andahuaylas, Checco Chauca también fue asesor en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) del Ministerio de la Producción.

En los próximos días se sabrá si la falta transparencia sigue siendo una característica del ministro.

VIDEO RECOMENDADO

El expresidente de Bolivia, Evo Morales fue declarado persona no grata por la comisión de relaciones exteriores del congreso. Según el grupo de trabajo la decisión contra Morales se tomo por su “negativo activismo político”.