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Presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo quedará a cargo del despacho del Canciller. (Foto: Andina)
Presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo quedará a cargo del despacho del Canciller. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos José Pareja Ríos, a la ciudad de Panamá, en la República de Panamá, del 21 al 24 de junio de 2026, con el fin de participar en el Quincuagésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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