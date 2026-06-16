El Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos José Pareja Ríos, a la ciudad de Panamá, en la República de Panamá, del 21 al 24 de junio de 2026, con el fin de participar en el Quincuagésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 182-2026-PCM, publicada con las firmas del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

Según la resolución, antes de la inauguración de la Asamblea General de la OEA se desarrollará una Sesión Solemne de Jefes de Estado y de Gobierno de América, en el marco de la Semana de Alto Nivel convocada por Panamá con motivo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826.

En dicha actividad, el canciller participará en representación del presidente de la República y expondrá el compromiso del Perú con la cooperación hemisférica y los temas de agenda regional, entre ellos la democracia, los derechos humanos, la seguridad multidimensional y el desarrollo integral.

También se dispuso que, mientras dure la ausencia del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, el despacho será encargado al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.