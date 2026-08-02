El Ejecutivo designó a Enrique Martín Vásquez Chumbiauca como nuevo jefe del Gabinete de Asesores del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La resolución publicada este domingo en Normas Legales del diario El PEruano señala que el cargo se encontraba vacante y, por ello, resultaba necesario designar al funcionario que asumirá la conducción del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Normas Legales de El Peruano.

La resolución precisa: “Designar al señor Enrique Martín Vásquez Chumbiauca en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros".

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La resolución ministerial lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.