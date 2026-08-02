El Ejecutivo designó a Enrique Martín Vásquez Chumbiauca como nuevo jefe del Gabinete de Asesores del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
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