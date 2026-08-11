El Gobierno nombró a la consejera en el Servicio Diplomático de la República Alicia María Espinoza Paredes como nueva cónsul general del Perú en Caracas, Venezuela.

Esta decisión se da luego de casi tres semanas de haberse anunciado, el 26 de julio, la reanudación de las relaciones bilaterales entre Perú y Venezuela. En aquel momento se adelantó que el primer paso sería la reactivación de los servicios consulares.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 118-2026-RE, publicada este martes 11 de agosto en el diario oficial El Peruano y suscrita por la presidenta Keiko Fujimori, y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Nueva cónsul de Perú en Caracas.

Entre los fundamentos de la resolución, la Cancillería destaca que la protección y atención de las comunidades peruanas residentes en el extranjero constituye una de las prioridades de la política exterior del país.

Alicia Espinoza no asumirá el cargo inmediatamente. La resolución establece que la fecha en la que deberá iniciar funciones será fijada posteriormente mediante una resolución viceministerial.

Asimismo, se nombró a la embajadora en el Servicio Diplomático de la República Claudia Giuliana Betalleluz Otiura, Cónsul General del Perú en Orlando, Estados Unidos.

Terminan funciones

Por otro lado, el Ejecutivo dio por terminadas las funciones de la embajadora, Ana Rosa María Valdivieso Santa María como Representante Permanente del Perú ante los organismos económicos internacionales con sede en París, Francia, siendo su último día de funciones el 20 de diciembre de 2026, inclusive.

Situación similar ocurre con el ministro Jorge Eduardo Wurst Calle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la República de Túnez.

También, se dieron por terminadas las funciones del embajador Carlos Manuel Gil de Montes Molinari como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la República Portuguesa; del embajador Enrique Tomás Martín Jiménez Gil Fortoul como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en el Estado de Kuwait; del embajdor Manuel Gerardo Talavera Espinar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en Canadá.

A ellos se suman las resoluciones que dan por terminadas las funciones de del embajador Luis Alberto Castro Joo en el Reino de Marruecos; de Ricardo Estanislao Morote Canales como embajador en Malasia; de Romy Sonia Tincopa Grados como embajadora en Kenia; y Augusto David Teodoro Arzubiaga Scheuch como embajador en la República Federal de Alemania.