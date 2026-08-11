Alicia María Espinoza Paredes será nueva cónsul general del Perú en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. (Foto: Andina)
Alicia María Espinoza Paredes será nueva cónsul general del Perú en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno nombró a la consejera en el Servicio Diplomático de la República Alicia María Espinoza Paredes como nueva cónsul general del Perú en Caracas, Venezuela.

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