El Ejecutivo solicitó al Senado de la República autorización para que la presidenta Keiko Fujimori pueda salir del país y realizar dos viajes oficiales entre finales de octubre e inicios de noviembre.

De acuerdo con el oficio enviado al presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, la primera salida está prevista del 28 al 31 de octubre, con destino a San Salvador y Tecoluca (El Salvador), donde la mandataria cumplirá una agenda oficial tras recibir una invitación del Gobierno salvadoreño.

Oficio enviado al presidente del Senado.

Durante su permanencia en ese país, Fujimori tiene previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele, además de sostener encuentros con ministros salvadoreños de Seguridad, Salud y Educación. La agenda también contempla visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el Hospital Rosales y una escuela pública.

Según el documento, el objetivo de la visita es fortalecer la relación bilateral y promover el intercambio de experiencias en materias como seguridad, justicia, educación y salud, así como abordar la lucha contra la delincuencia organizada y el sistema penitenciario.

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Posteriormente, la presidenta viajaría a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, programada para los días 4 y 5 de noviembre.

El Ejecutivo señala que la participación del Perú permitirá abordar temas como la cooperación frente a la delincuencia organizada, la gestión del riesgo de desastres y el fenómeno El Niño, además de asuntos relacionados con transformación digital, inteligencia artificial, educación, ciencia, innovación y cohesión social.

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La solicitud cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según el acta de la sesión realizada el 2 de octubre. Ahora corresponde al Senado evaluar y autorizar la salida de la mandataria del territorio nacional.

Durante las ausencias de Fujimori, el Primer Vicepresidente de la República, Luis Galarreta quedaría a cargo del despacho presidencial.