Keiko Fujimori, presidenta del Perú. (Foto: Presidencia del Perú)
Keiko Fujimori, presidenta del Perú. (Foto: Presidencia del Perú)
Por Redacción EC

El Ejecutivo solicitó al Senado de la República autorización para que la presidenta Keiko Fujimori pueda salir del país y realizar dos viajes oficiales entre finales de octubre e inicios de noviembre.

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