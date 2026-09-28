icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El 65% indicó que la delincuencia e inseguridad ha aumentado en su distrito, el 28% que continúa igual y el 6% que ha disminuido. (Ilustración: El Comercio)
El 65% indicó que la delincuencia e inseguridad ha aumentado en su distrito, el 28% que continúa igual y el 6% que ha disminuido. (Ilustración: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

A dos meses de iniciado el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el 76% de peruanos se siente inseguro en las calles de su ciudad, mientras que solamente el 23% se siente seguro, según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, realizada entre el 19 y 25 de setiembre último. El 1% no sabe.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.