A dos meses de iniciado el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el 76% de peruanos se siente inseguro en las calles de su ciudad, mientras que solamente el 23% se siente seguro, según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, realizada entre el 19 y 25 de setiembre último. El 1% no sabe.

En abril de 2025, cuando Dina Boluarte estaba en el poder, la percepción de inseguridad estaba en 86%, mientras la de seguridad en 13%.

El 65% indicó que la delincuencia e inseguridad ha aumentado en su distrito, el 28% que continúa igual y el 6% que ha disminuido.

El 57%- de acuerdo con el estudio de opinión- opina que la administración de Fujimori Higuchi no tiene una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana en el país. Y el 31% que sí lo tiene, mientras que el 12% no sabe.

Entre el 28 de julio y el 21 de setiembre, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) ha registrados, de manera preliminar, 302 homicidios. Es decir, cinco asesinatos por cada día del nuevo gobierno.

Además, el 77% de los encuestados refirió que las redes criminales deben ser declaradas como organizaciones terroristas, como lo ha planteado Fujimori en la solicitud de facultades para legislar que ha presentado ante el Congreso. Ocho de doce comisiones han rechazado que la cámara de diputados apruebe este proyecto.

Solo el 17% señaló que no deben ser declaradas como subversivas, mientras que el 6% no sabe.

Respecto a la extorsión, el 36% dijo que conoce a personas de su entorno social que han sido o son víctimas de este delito (en abril de 2025, esta cifra alcanzaba el 34%), mientras el 8% indicó que “alguien de su hogar” ha padecido este mal. Y el 48% que no conoce a nadie que haya sido amenazado para que pague cupos a organizaciones criminales.

La confianza en instituciones

La encuesta de Datum también aborda la confianza de la ciudadanía a las instituciones que tienen relación con la seguridad ciudadana. La que tiene mejores cifras son las Fuerzas Armadas con 44%. Y le siguen el serenazgo del distrito (34%) y la Policía Nacional (23%). Todas bajaron su nivel de confianza respecto a abril de 2025 (ver infografía).

En el caso de jueces y fiscales registran un ascenso de seis puntos porcentuales, al pasar de 9% a 15% en el último año y medio.

Sobre la Policía Nacional, el 84% opinó que “no ha hecho algo diferente o novedoso para combatir la inseguridad en el país” en los últimos tres meses, mientras que el 12%, sí. Y el 4% no sabe.

De otro lado, el 30% de los encuestados señaló que sí está pensando irse a vivir al extranjero ante el problema de inseguridad y delincuencia que afecta al país. El 68% no está evaluando irse del país, y el 2% no sabe.

El punto de vista

El ex viceministro de Orden Interno Ricardo Valdés afirmó que la percepción de inseguridad en la encuesta de Datum es consistente con los datos que tiene el INEI. Y que estos se “correlaciona” con el hecho de que el 57% cree que el gobierno de Fujimori no tiene un plan definido para hacerle frente a la criminalidad.

“Estas cifras se sustentan en la realidad, las propuestas que han salido desde el Ministerio del Interior son escasas. En estos cortos 60 días de gobierno hemos tenido el cambio del comandante general de la Policía, pero más allá del plan escudo y los estados de emergencia, no hemos conocido de una estrategia novedosa”, cuestionó en comunicación con El Comercio.

Valdés también refirió que desde el Ejecutivo no han dado iniciativas concretas y que se puedan medir en indicadores para reducir la victimización en la criminalidad común y aumentar la captura de extorsionadores en lo que refiere a la criminalidad organizada.

“No hay un planteamiento que pueda ser monitoreado. No hay indicadores, que había prometido la presidenta en su discurso de 28 de julio”, complementó.

No obstante, Valdés consideró que “es precipitado” que la oposición en la cámara de diputados del Congreso pretenda censurar al ministro del Interior, César Astudillo.

“Esto se debe a la sensación de que no existe un norte en seguridad, y la responsabilidad es del gobierno, porque debieron haber planteado qué van a hacer”, finalizó.

Keiko Fujimori sobre facultades: “Estamos demostrando paciencia, porque llevan semanas”

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que el gobierno está esperando recibir de parte del Congreso las facultades para legislar en diferentes sectores, pero principalmente en seguridad. Desde Reque, Lambayeque, cuestionó la demora que ha tenido el referido proyecto en la cámara de diputados, donde aún la Comisión de Constitución, dirigida por Juntos por el Perú, no ha sometido a debate su dictamen.

“Estamos esperando facultades de parte del Congreso, estamos demostrando paciencia, porque llevan semanas [discutiendo el proyecto]. Sin embargo, nosotros seguimos avanzando más allá de lo que ellos digan”, manifestó.

(Foto: Presidencia Perú) / LINO CHIPANA

Fujimori Higuchi también destacó que en el viaje que realizó a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas se dirigió “a los grandes inversionistas” para que vengan al Perú.

Y remarcó que el país se ha unido al Escudo de las Américas y respaldó nuevamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional “que ayudaron a derrotar al terrorismo”.

“Hoy tenemos otro problema que es la criminalidad organizada, pero qué es lo que se necesita para enfrentarlos. Primero, darles el respaldo político a los hombres y mujeres de la primera línea, que ponen el pecho y su vida por nosotros”, expresó.

Además, refirió que se le debe otorgar herramientas a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, como información.

“La criminalidad organizada no respeta fronteras y para esto, estamos trabajando también con el FBI. Y ha sido tan importante [el ingreso] al Escudo de las Américas. Ya hemos visto que está apareciendo los resultados, pero acá lo importante es la decisión política para combatir a estas lacras criminalidad y devolverles el orden y la paz a los peruanos”, subrayó.

De otro lado, la mandataria advirtió que el Perú enfrentará “retos muy difíciles” en los próximos meses, a raíz del fenómeno de El Niño, “que ya nos está afectando”.

Y, agregó, que Lambayeque debe recibir de pie la bendición del papa León XIV, cuando este visite esa región en noviembre.

“Lo tenemos que recibir con gran algarabía, la alegría y los brazos abiertos. Pero sabemos también que el Perú va a tener retos muy difíciles en los próximos meses: el fenómeno El Niño, que ya está afectando; por eso les digo a los hermanos pescadores que el ministro (de Producción) se va a quedar acá para conversar con todos ustedes y darles el apoyo que necesitan”, acotó.

Fujimori Higuchi brindó este discurso tras participar en la ceremonia de inauguración del nuevo mercado modelo de Reque, en Lambayeque.