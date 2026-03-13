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Denisse Miralles y José María Balcázar anunciaron la reanudación del suministro de gas en conferencia de prensa | Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
Denisse Miralles y José María Balcázar anunciaron la reanudación del suministro de gas en conferencia de prensa | Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, negó este viernes que el anuncio del despliegue de 5.000 efectivos policiales adicionales al patrullaje ciudadano esté vinculado a la votación por el voto de confianza que el Congreso deberá decidir el próximo 18 de marzo.

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