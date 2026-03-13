La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, negó este viernes que el anuncio del despliegue de 5.000 efectivos policiales adicionales al patrullaje ciudadano esté vinculado a la votación por el voto de confianza que el Congreso deberá decidir el próximo 18 de marzo.

Durante conferencia de prensa junto al presidente José María Balcázar, la jefa del gabinete fue consultada sobre si la medida —que entrará en vigor entre el 18 y el 20 de marzo— responde a un cálculo político para asegurar el respaldo del Parlamento.

“Niego totalmente esa afirmación, no estoy condicionando nada. Nosotros anunciamos esa medida antes de solicitar el voto de confianza”, sostuvo Miralles.

La premier añadió que el cronograma para incorporar más policías a las calles ya estaba definido con anterioridad y que su ejecución no depende del resultado de la votación en el Congreso.

“Eso demuestra que es falso que estemos condicionando nada. Si no se nos otorga el voto de confianza, eso sigue su camino, porque es una política que ya estaba definida con anterioridad”, señaló.

El anuncio del refuerzo policial fue presentado por el Ejecutivo como parte de su estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana, uno de los principales problemas que viene aquejando al país.

Por su parte, el presidente Balcázar sostuvo que el voto de confianza es un mecanismo previsto por la Constitución y que corresponde al Congreso evaluar la gestión del gabinete.

“El voto de confianza es un voto establecido en la Constitución y a nosotros nos han dado un plazo hasta julio. Es una facultad de los congresistas, no hay ningún condicionamiento”, afirmó.

El mandatario indicó, además, que el Ejecutivo viene sosteniendo reuniones con diversas bancadas parlamentarias para exponer su plan de trabajo y que los congresistas son personas que saben escuchar y decidir en base a ello.

“Estamos haciendo visitas al Parlamento para que vean el trabajo que estamos haciendo. Los congresistas son gente que actúa razonablemente, escuchan a los ministros y toman su decisión”, señaló.

De otro lado, Balcázar añadió que el Gobierno prepara nuevas disposiciones en materia social.

“Nos tendrán que evaluar por los hechos que estamos haciendo en el poco tiempo en el gobierno. Estamos actuando rápidamente y sacando disposiciones importantes”, indicó.

El gabinete encabezado por Miralles deberá presentarse ante el Pleno del Congreso el 18 de marzo para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.