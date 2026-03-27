Resumen

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La mañana del 23 de junio del 2020 —en plena pandemia del COVID-19— el guardián del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) encontró una escena extraña al abrir las puertas del local institucional: Oficinas abiertas, un ligero desorden y las llaves en un lugar diferente al que las dejó la noche anterior.

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