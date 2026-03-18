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Resumen

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La crisis se precipitó cuando, a última hora y por iniciativa de su asesora Angela Huatay, Denisse Miralles convocó una conferencia para exponer sus logros (una supuesta reducción del 40% en extorsiones y el restablecimiento del gas). El evento fue cancelado por orden del entorno presidencial, dejándola en el aire. Aunque luego le brindaron las gracias por la red social X y la misma Miralles presentó su carta de renuncia, su salida estaba programada, en el despacho presidencial, al menos desde el lunes.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.