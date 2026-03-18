Miralles aseguraba a José María Balcázar que conseguiría los votos en el Congreso, pero el jefe de Estado recibió comentarios negativos desde las principales bancadas. Renovación Popular, Podemos Perú, Avanza País y grupos de izquierda habían anunciado públicamente que no la respaldarían.

Para sucederla, el presidente designó como nuevo primer ministro a Luis Enrique Arroyo Sánchez, general de división EP en retiro. Según fuentes de este Diario, la decisión respondió a la valoración personal de Balcázar sobre los “galones” y la trayectoria militar de Arroyo.

No obstante, el perfil de Arroyo Sánchez ha sido objeto de investigaciones. Fue condenado a tres años de prisión efectiva por irregularidades en el mantenimiento de motores del Ejército, en el marco de una acusación por exceso en el ejercicio del mando. Sin embargo, en enero de 2023, la Sala Suprema Revisora del Fuero Militar Policial anuló esa sentencia y lo absolvió tras declarar fundado un recurso de revisión. Pese a ello, aún enfrenta procesos en la justicia ordinaria.

Según registros oficiales del Ministerio Público, el jefe del Gabinete figura como imputado en una denuncia ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa por presunta falsedad ideológica, concusión (colusión simple) y abuso de autoridad. El caso fue ingresado el pasado 25 de enero de 2023.

Ministros con procesos

Nueva ministra de la Mujer tiene un proceso fiscal por estafa en estado de investigación preliminar.

Fue directora de Infosalud al inicio del gobierno de Pedro Castillo, pero la cesaron durante la gestión de Dina Boluarte. Pariona Valer estuvo afiliada, por casi 13 años, al Movimiento de Afirmación Social (MAS), agrupación izquierdista liderada por el condenado exgobernador Gregorio Santos.