Desde el 28 de mayo, Adrianzén se venía desempeñando como representante permanente del Perú ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York. Esto a pesar de no tener manejo del idioma inglés. El abogado renunció a la jefatura del Gabinete Ministerial semanas antes ante una inminente censura de parte del Congreso.

Las bancadas del autodenominado Bloque Democrático le solicitaron al entonces premier realizar cambios profundos en el Consejo de Ministros, pero solamente hizo ajustes en tres carteras: Interior, Economía y Finanzas y Transportes y Comunicaciones. Tras ello, Fuerza Popular le bajó el dedo y criticó la “reacción tardía” del gobierno boluartista frente a la masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz, en La Libertad.

En noviembre del 2023, Chuquihuara pasó al retiro en el servicio diplomático por cumplir 70 años. Fue secretario general de la Presidencia entre el 2011 y 2012 durante el gobierno de Ollanta Humala; y en el 2003 y 2004 en la administración de Alejandro Toledo. También se desempeñó como representante permanente del Perú ante la OEA.

Este Diario informó, además, que el embajador en retiro formó parte del círculo de confianza de Boluarte Zegarra en la primera etapa de su mandato. Incluso, estuvo dentro de las opciones para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en diferentes oportunidades.

En la misma edición del boletín de normas legales de “El Peruano”, donde están las resoluciones de salida de los ocho embajadores políticos designados por Boluarte también figura la ratificación de Luis Iberico Núñez- expresidente del Congreso y alto dirigente de Alianza para el Progreso- como embajador del Perú en España.

En el noticiero “Buenos días, Perú”, el primer ministro, Ernesto Álvarez, explicó que los cambios en las embajadas responden a “una norma que existe desde hace muchas décadas: cuando hay un cambio de gobierno todos los embajadores de carácter político o de confianza tienen que poner sus cargos a disposición”. “No es un tema traumático, es un tema de orden”, manifestó.

Al ser consultado por El Comercio sobre el futuro de Adrianzén, Álvarez respondió, de manera escueta, que “está en evaluación” por parte del presidente Jerí. La misma respuesta dio sobre Alfredo Ferrero Diez Canseco, exministro de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de Alejandro Toledo, y que estaba en la embajada del Perú en Estados Unidos.

Fuentes cercanas a Torre Tagle indicaron a El Comercio que en los próximos días se definirá la situación de los otros embajadores políticos que han cesado en sus funciones. Agregaron que ven poco probable que Adrianzén y Chuquihuara Chil puedan ser ratificados en sus puestos, a raíz de la cercanía que mantuvieron con Boluarte Zegarra.

Los salientes embajadores José Luis Sardón (representante del Perú ante la OEA) y Carlos Hakansson Nieto (Costa Rica) coincidieron con el jefe de Gabinete Ministerial en la comisión consultiva ad honorem que formó el gobierno anterior, con el objetivo de brindar asesoría especializada en materia constitucional a Boluarte Zegarra. Esto en el contexto en que los gobiernos de México y Colombia cuestionaban la legitimidad de la administración boluartista.

El ex primer ministro Pedro Cateriano explicó que, una vez concluido un gobierno, los embajadores políticos “cesan en sus funciones”. “Este es el término expreso de la ley, en este caso la culminación del mandato de Dina Boluarte fue consecuencia de una vacancia por incapacidad moral permanente”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Cateriano sostuvo que la ratificación de Iberico como embajador del Perú en España hace evidente que “la alianza” con César Acuña y APP “se mantiene”.

“Es evidente que la alianza política, el soporte que Acuña le ha dado a Pedro Castillo, a Dina Boluarte y ahora a José Jerí es congruente con esta designación, con el aval de Acuña. La permanencia de Iberico ratifica la alianza política”, manifestó.

Cateriano consideró que “salvo una razón de Estado”, los embajadores políticos de Boluarte debe cesar en sus funciones. Agregó que sería una manera de este nuevo gobierno de marcar distancia del anterior régimen.

El internacionalista Francesco Tucci sostuvo que la decisión de Jerí de cesar a los embajadores políticos nombrados por Boluarte Zegarra es una manera de “marcar distancia” frente al gobierno anterior.

En diálogo con este Diario, Tucci refirió que el Ejecutivo, al menos, en la ONU, OEA y en Ginebra debe nombrar a embajadores de carrera y ya no políticos, por la trascendencia de estos organismos internacionales.

“Honestamente, sería oportuno que se nombrarán embajadores de carrera en estas instancias, que le permitan al gobierno de Jerí llevar su discurso de conciliación y negociación [a la comunidad internacional]. Y su mensaje de que su prioridad es garantizar elecciones transparentes”, remarcó.

Tucci afirmó que otro eje de la política internacional de nuevo gobierno es dar un mensaje de “normalización” frente a “los sobresaltos institucionales y constantes” que padece el país desde el ingreso de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la Presidencia en el 2016.

“Son casi 10 años de sobresaltos, desde PPK, se tienen renuncias y vacancias presidenciales, choques entre el Congreso y el Ejecutivo, el mensaje internacional es el de la normalización, que este gobierno es de transición y que se llevarán elecciones limpias”, acotó.