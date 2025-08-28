Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Martín Vizcarra en Barbadillo: ¿Cuáles son las implicancias en casos de futuros exmandatarios presos?
Martín Vizcarra en Barbadillo: ¿Cuáles son las implicancias en casos de futuros exmandatarios presos?

Martín Vizcarra en Barbadillo: ¿Cuáles son las implicancias en casos de futuros exmandatarios presos?

Cinco días después de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) internara a Martín Vizcarra en la cárcel de Ancón II, el gobierno de Dina Boluarte retrocedió y dispuso que el expresidente retorne al penal de Barbadillo, donde cumplirá los cinco meses de prisión preventiva que ordenó el Poder Judicial, en primera instancia.

