El economista Hernando de Soto completó su tercera historia fugaz de alianzas políticas en los últimos cinco años. La primera fue con Avanza País (2021), la segunda con Progresemos (2025) y ahora en 2026 con el gobierno de José María Balcázar (2026). Solo en la primera experiencia logró concretar su método de trabajo con el control total de las designaciones; en las otras dos, terminó renunciando a última hora.

