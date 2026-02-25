En la puerta de su domicilio, el mismo De Soto contó que, el martes 24 de febrero, desayunó con el presidente José María Balcázar por un espacio de tres horas, donde le entregó la lista de nombres de ministros que quería para su gabinete ministerial.

Balcázar revisó la lista y habló de la necesidad de “consensos”, lo que realmente significaba respetar la repartición de cuotas entre los partidos aliados que le dieron los votos para dar el salto del Congreso a Palacio de Gobierno: principalmente con Alianza para el Progreso (APP).

No es casualidad que César Acuña intentara comunicarse telefónicamente, durante los dos últimos días, con De Soto.

El mismo De Soto alega no haber contestado dichas llamadas, y luego acusó de que existían cuotas de APP y Perú Libre en el gabinete ministerial que finalmente juramentó en Palacio de Gobierno.

El gobierno de José María Balcázar mantiene a siete ministros del régimen de José Jerí.

-Tira y afloja-

Hasta el mediodía, De Soto no recibía confirmación de la lista de nombres de ministros que entregó al presidente Balcázar.

Hacia las 2 de la tarde es cuando empezó la tensión al interior de la Casa de Pizarro, debido a que se había anunciado que la juramentación sería el martes y no había hoja fija para la cita.

Pasadas las 2 de la tarde, saltó la primera alerta de declinación de De Soto a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El entrampamiento era concreto: el economista pedía cinco carteras de manera innegociable, entre ellos Economía, Justicia, Agricultura. Para todas las carteras en cuestión tenía nombres listos para asistir a Palacio de Gobierno para su juramentación como parte del equipo de De Soto.

Los rumores de la renuncia eran tan fuertes, que De Soto se vio forzado a salir en RPP Noticias a desmentir la versión y a poner hora a la juramentación: sería a las 6 de la tarde. Pero conforme avanzaron las horas, el panorama no cambió.

En Palacio de Gobierno creen que dicho anuncio fue la forma con la que el economista intentó forzar la balanza a su favor, pero su estrategia no funcionó. Así como De Soto tenía a sus ministeriales listos para juramentar, Balcázar tenía a sus propias cartas en Palacio de Gobierno con el fajín listo para juramentar.

La confusión reinó por toda la tarde, donde varios de los propuestos por Balcázar no sabían si irse o quedarse. Finalmente, el tira y afloja lo ganó el mandatario, con un cambio en la PCM: dejó que De Soto renunciara y colocó a Denisse Miralles, la saliente ministra de Economía que es vinculada a APP.

Al equipo de De Soto no le quedó más que llamar a sus cartas ministeriales a pedirles que ya no asistan a Palacio, pues su plan no había prosperado. Varios de ellos se quedaron con el fajín en mano para el recuerdo.

-Cuotas y votos-

El pasado 20 de febrero, el partido de César Acuña emitió un comunicado donde exhortó a Balcázar a mantener a los titulares de las carteras de Economía, Producción, Comercio Exterior y Relaciones Exteriores.

De su pedido, Balcázar cumplió con tres (solo no hubo ratificación en Comercio Exterior), además del ascenso de Miralles del MEF a la PCM.

El ascenso de Miralles permite a APP mantener otras posiciones claves, como ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) y Essalud. Es por ello por lo que De Soto aseguró que “hay cerronistas metidos y gente de APP que reflejan intereses económicos”.

Desde Perú Libre, su prófugo líder ha salido inmediatamente a asegurar que pidieron a sus afiliados mantenerse al margen de los nombramientos ministeriales.

La congresista perulibrista Kelly Portalatino también había dicho que rechazó ocupar la cartera del Ministerio de Salud.

Sin embargo, otras fuentes indican que el partido del lápiz aspira a ocupar otros cargos de perfil más bajo y de menor exposición, y esto es algo que encaja con la versión dada por De Soto.

Las fuentes consultadas indican que el cerronismo ha mostrado interés en los sectores de Salud y Educación, además de intentar colocar a personas claves en puestos del Despacho Presidencial.

Hasta la fecha no han tenido mucho éxito porque los perfiles enviados no encajaban con los perfiles técnicos, y hasta el momento solo consiguieron que se nombre a Kevin Guerra Olórtegui, quien era asesor del legislador perulibrista Américo Gonza, como asesor del gabinete de asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial. Guerra también brindó servicios al sector Transportes durante el gobierno de Pedro Castillo.

En la interna de Palacio de Gobierno explican que el Gabinete está pensado en un “consenso que permita la gobernabilidad”.

Lo que en realidad quieren decir es que buscan mantener aliados en el Congreso que les permita afrontar votaciones que se avecinan (investidura) y las que se podrían avecinar (moción de censura). Por lo pronto, Rafael López Aliaga ha anticipado que la bancada Renovación Popular presentará una censura contra Balcázar.

La estrategia del equipo de Balcázar apunta a sostener su gestión con los votos de APP, Perú Libre, Podemos, Somos Perú y el resto de las bancadas izquierdistas. Tras esta semana de representación, el Congreso retomará actividades y nada descarta que en su primera sesión plenaria se vuelva a tener una larga jornada para definir si se mantiene Balcázar.