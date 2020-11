En una entrevista brindada ayer en Palacio de Gobierno a las conductoras de cuatro programas dominicales, el presidente de la República, Francisco Sagasti, sostuvo que el pase a retiro de 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) –debido al nombramiento de César Cervantes como nuevo comandante general de la PNP– fue una “renovación extraordinaria de cuadros” llevada a cabo dentro del marco constitucional. Ello luego de que 14 exministros del Interior firmaran un comunicado en el que cuestionaron la medida.

“La decisión fue absolutamente constitucional, no hay duda. […] Este es un caso extraordinario de renovación de cuadros. Muchos de los expertos que han citado algunas cosas indicando que esto no es constitucional se han quedado en la mitad de un artículo en el cual se habla de la renovación ordinaria. Acá hemos hecho una renovación extraordinaria”, dijo Sagasti.

El mandatario consideró que la decisión fue necesaria para retirar a quienes resulten responsables de los casos de violencia policial y corrupción ocurridos dentro de la institución.

“Cuando uno sabe que está dentro del marco de la ley total y absolutamente, y cuando ve que en los altos mandos hay personas que están involucradas, ya sea en estos actos de violencia por la línea directa de mando o en actos de corrupción, entonces uno tiene que pensar muy bien qué grado de confianza puede tener en los altos mandos en un momento tan complicado”, indicó.

Por otro lado, Sagasti Hochhausler descartó que el ministro del Interior, Rubén Vargas, vaya a renunciar al cargo y más bien dijo que tenía “toda su confianza” y la de la presidenta del Consejo de Ministros [Violeta Bermúdez]”.

“No estamos para entradas, salidas, ni juegos de ajedrez en un momento tan crítico por un grupo de oficiales disconformes, la mayoría de los cuales están cuestionados”, manifestó.

Sobre una posible huelga policial a modo de protesta por las destituciones, el jefe del Estado pidió a los miembros de la PNP que “acepten la situación” y no generen “zozobra”.

“Estos llamados a huelga lo que hacen es distanciar más a la policía de la ciudadanía en momentos en el cual el gobierno de transición y emergencia quiere acercar, quiere volver a poner a la ciudadanía en contacto con su policía. Una huelga en estas circunstancias los alejaría más”, señaló desde Palacio.

Advertencia

Por otro lado, Sagasti anunció que si el Congreso aprueba por insistencia la ley que permite la devolución de los aportes a la ONP, acudirá al Tribunal Constitucional (TC).

“Algunos de los que proponen saben perfectamente que no es posible. Están usando argumentos que apelan a la ciudadanía, pero significan, en la práctica, dejar sin pensiones a muchísimos peruanos mayores de 65 años”, afirmó.

Asimismo, el mandatario dijo que confiaba en la “sensatez” del Parlamento para dar la confianza al Gabinete de Violeta Bermúdez y que una eventual negación al voto de investidura “traería muchísimos problemas”.

“Más que en la palabra empeñada, que es un factor importante, en lo que confío es en la sensatez, la generosidad y la capacidad de reflexión de mis antiguos colegas del Congreso”, dijo.

Por último, Sagasti aseguró que su gobierno no tiene “ni legitimidad ni tiempo” para impulsar el camino hacia una nueva Constitución política.

“Soy muy consciente de que he sido designado por 97 congresistas. Eso no me da un mandato para empezar un gran debate, un proceso de cambio [de la Constitución], ni mucho menos”, señaló

Otros anuncios

El jefe del Estado reveló que el Gobierno planea iniciar la vacunación contra el COVID-19 desde fines del primer trimestre del 2021.

Sostuvo que una de las opciones consiste en vacunar a 22 millones o 23 millones de personas, una vez que se llegue a acuerdos con los laboratorios.

En cuanto a un eventual intento de desestabilización por parte de algún partido con el que ha dialogado, Francisco Sagasti aseguró que no le temblará la mano para “parar estas cosas en seco”.

