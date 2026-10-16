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Resumen

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La propuesta del gobierno también plantea la coexistencia de dos regímenes para la pequeña minera y la artesanal.(Foto: El Comercio)
La propuesta del gobierno también plantea la coexistencia de dos regímenes para la pequeña minera y la artesanal.(Foto: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

A dos meses y medio para que concluya el Reinfo, el gobierno de Keiko Fujimori está por presentar ante el Congreso bicameral su propuesta para la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). En el texto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) plantea que las plantas de beneficio sean objeto de fiscalización directa y que el plazo de formalización se extienda por 18 meses, entre otros.

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