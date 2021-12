Conforme a los criterios de Saber más

En el huaico de noticias de temporada, unas aplastando a otras, un tweet de Guido Bellido el miércoles pasado reclamaba atención. Estaba en su acostumbrada clave bufa, pero, no por eso lo dejaremos de lado, pues obliga a un repaso histórico: “Señora Mirtha Vásquez-PCM, si va a usar la frase de mi despacho congresal, mínimamente me avisa por favor, siempre con el pueblo”.

‘Guidopuka’ (alias tuitero del ex premier) se refería a la RM No. 300-2021-PCM que obliga a usar el logo y la frase “siempre con el pueblo”, “en toda publicidad institucional informativa y aquella por la que se le comunique a la población los servicios que se le brinda”. ¿Acaso tamaña frase es parte del acervo personal de Bellido? ¿alguien más la ha agitado al punto de pretender que le pertenece?. Pues sí, y la respuesta, en alta clave emocional, la dio Mauricio Mulder en otro tweet.

Pelagatos y compañeros

Mulder, el aprista desbordado que animó el debate de fondo y la bronca en los últimos periodos congresales; reaccionó de esta forma al tweet de Bellido: “Estos pelagatos que se creen fundadores de la política, ignoran que ‘Siempre con el pueblo’ fue el lema de Alan en el 2006″. Si hacemos fact checking a Mauricio, tenemos que decir que su afirmación no es ni cierta ni falsa, es imprecisa.

El lema 'siempre con el pueblo' no fue el oficial en la campaña de García en el 2006, pero sí se usó en ocasiones. Estaba en el acervo aprista. (Foto: AFP/Kiko Castro).

Consulté con dos personajes ligados a la triunfal campaña aprista del 2006, el publicista Hugo Otero, que estuvo cerca de todos las campañas del partido desde 1980; y Ricardo Pinedo, asistente de Alan García desde antes del 2006 y familiarizado con la trivia y la memorabilia de su partido. Ambos disienten de Mulder en la afirmación de que ‘siempre con el pueblo’ fue ‘el lema’ de la campaña. Es más, dicen que tampoco fue ‘el lema’ de ninguna de las otras campañas de García (1985, 2001 y 2016), pero coinciden en que si fue ‘un lema’.

Otero me lo explica de esta forma: “No fue el lema, fue un sublema que estaba dando vueltas”. El lema principal de la primera vuelta, patente en un spot televisivo,fue, “gana el pueblo, gana Perú” y el fraseo no estaba inspirado en la retórica política, sino en el fútbol. Pinedo recuerda que García no era partidario de usar el deporte en la política, porque el resultado es imprevisible. “No quería ir al estadio cuando era presidente”, recuerda Ricardo, “porque si la selección perdía, después le echarían la culpa”. Sin embargo, en el ‘brainstorm’ del equipo de campaña, se impuso ese lema, aunque en la ejecución no hay referencias a la selección que, en esos momentos, estaba en su mala racha pre mundialista.

Esta es la guía visual del logo con un quipu que acompaña al lema 'Siempre con el pueblo'. (Fuente: PCM)

Quien comparte el protagonismo con García en ese spot, es una paloma blanca. La evoco porque da cuenta de cómo los viejos partidos como el Apra, se llenan de símbolos que tienen una concreción física, en la parafernalia de mítines, asambleas y campañas; y una concreción conceptual, en la retórica de sus documentos, sus afiches, volantes y discursos. Así como han pululado en la historia aprista estrellas, palomas, palmas con una cadencia particular, La Marsellesa adaptada al ideario del partido; también ha habido lemas como el mesiánico ‘Solo el aprismo salvará al Perú’ (de ahí la sigla SEASAP), ‘el Apra es el camino’, o ‘el partido del pueblo’. Este último está asociado a ‘el Apra siempre con el pueblo’.

En la segunda vuelta, por oposición al radicalismo de su rival Ollanta Humala, recuerda Hugo, el lema principal fue ‘por un cambio responsable’ y está presente en afiches y spots. Pero, como Pinedo me advierte, era y es común que distintos comités y candidatos, se desvíen de las directivas de uniformizar la campaña y usen los lemas que están en el acervo partidario. Ahora mismo, pueden encontrar en Facebook, comités que usan el lema ‘El Apra siempre con el pueblo’. Acción Popular y su fundador, Fernando Belaúnde, también han sido pródigos en símbolos como la lampa y retórica como la que da vueltas a la palabra ‘adelante’.

La conjugación del adverbio ‘siempre’ con el sustantivo ‘pueblo’ es demasiado simple y genérica como para pretender una exclusividad a rajatabla. Si fuese el único y más importante lema del partido, hubiera sido comprensible esa pretensión, pero los apristas no la tuvieron y no la patentaron. Cuando la secretaría de comunicación de la PCM, fue a registrar el logo a Indecopi, ‘siempre con el pueblo’ estaba libre.

Estos son los lemas de los gobiernos anteriores al de Castillo. Sagasti mantuvo el de Vizcarra, quien pudo mantener el de PPK, pero decidió cambiarlo.

Un quipu y William

Fuentes del gobierno me cuentan que en el consejo de ministros virtual del viernes 10 de diciembre, Rubén Cano, el jefe de la secretaría de comunicación, hizo su presentación de la marca país con el logo del quipu y el lema ‘unidos con el pueblo, siempre’. El quipu se impuso por dos razones: es una herramienta de enseñanza ancestral que va a pelo para el gobierno de un profesor nacionalista y las hebras entrelazadas dan idea de unión.

En la estrategia publicitaria de la campaña de vacunación, dirigida desde la PCM, hay un guiño al canal Willax, para provocar controversia y recordación.

El lema sí sufrió un cambio y me dicen que el propio Castillo volteó el fraseo propuesto por la PCM y dijo que ‘siempre con el pueblo’ le gustaba más. Ni de los técnicos de la PCM, ni de los ministros, surgió algún comentario o pregunta, respecto a que esa frase haya estado identificada con el Apra y, mucho menos, con Guido Bellido.

Por lo pronto, lema y logo ya se están usando en la última fase de la campaña de inmunización, para popularizar la obligación de presentar el carnet de vacunación en todos los establecimientos. Hay 6 spots con un joven llamado William Ximénez que se resiste a vacunar y por eso pierde novia, clases y servicios. En cada lugar, lo hacen desaparecer con un chasquido de dedos. El nombre del personaje es un deliberado guiño a Willax y su desaparición al final de cada spot es una alusión a la muerte civil que le espera a los anti vacuna. Me aseguran que se realizan estudios y tests antes de lanzar cada campaña.

Desaparecido o en retirada el acervo simbólico y retórico de los partidos, queda el uso publicitario y burocrático de los lemas, en el fragor de las campañas y en la rutina comunicativa de los gobiernos. El pueblo, indiferente o ni enterado.

