Juan José Santivañez- recientemente nombrado como ministro de Justicia y Derechos Humanos, a pesar de las 12 investigaciones fiscales que pesan en su contra- en la práctica no dejó el gobierno de Dina Boluarte, tras su censura como titular del Interior en marzo. A menos de un mes desde su destitución, el polémico abogado fue reubicado como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, adscrita a la Presidencia de la República.

