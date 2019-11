El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que la ciudadanía es la que definirá con su voto, y no el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quiénes serán los candidatos que sean elegidos como nuevos integrantes del Congreso el 26 de enero del 2020.

“El JNE no vota, quien vota, la que vota es la población. La población es la que va a determinar con su voto quiénes son los próximos representantes. Ustedes evalúen. En función de eso, los ciudadanos podrán elegir a los congresistas de Moquegua, de la macrorregión sur y del Perú”, comentó ante la prensa.

Martín Vizcarra también señaló que se debe respetar la independencia del trabajo de la fiscalía cuando se le preguntó sobre las acusaciones de una presunta persecución de parte del Ministerio Público.

“Pienso que el Ministerio Público, como parte del sistema de administración de justicia, es independiente y hay que respetar las decisiones que tome”, añadió.

Martín Vizcarra dio estas declaraciones luego de realizar un recorrido por el recientemente estrenado Hospital Regional de Moquegua, cuyo proyecto empezó cuando el mandatario ocupaba el cargo de gobernador regional de dicha jurisdicción y en el lugar donde fue demolido en anterior nosocomio que sufrió daños por el sismo que ocurrió en el 2001.

“Todo proceso ofrece resistencia. No fue fácil. La misma gente que decía que este hospital no servía, dijo que no había que demolerlo, que había que usarlo para otra cosa. Pero si la justificación era que estaba por caerse, ¿para qué lo vamos a usar? En todo el proceso hubo resistencia. Pero este es un gran proyecto fruto de la perseverancia. Hicimos el proyecto, tuvimos que construir un hospital de contingencia que iba a cubrir el tiempo de construcción. También hubo observaciones y críticas pero pueden observar que el hospital de contingencia atendió a plenitud las necesidades requeridas”, indicó el jefe del Estado.

Martín Vizcarra detalló que una vez sumado el costo de todas las etapas de construcción del Hospital de Moquegua, incluyendo el plan de contingencia, la demolición, la construcción y el equipamiento, se llega a la cifra de 270 millones de soles.

“Quizá debió estar en servicio a la población hace dos o tres años. Ha demorado un poco más del tiempo previsto. No importa, lo que importa es que se terminó y que hay que aprender de esta experiencia”, comentó.