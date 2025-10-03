El canciller Elmer Schialer evita mencionar si habrá más renuncias de integrantes del Gabinete Ministerial para ser candidatos en las elecciones generales del 2026, luego de la salida de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y la posible renuncia de César Vásquez como titular del Ministerio de Salud (Minsa).

En declaraciones a los periodistas desde el Congreso, señaló que ha escuchado algunos “rumores” en la prensa y dijo que prefiere no “especular” sobre decisiones que le atañen a cada funcionario.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Ministros Daniel Maurate y Morgan Quero descartan que vayan a ser candidatos en las elecciones del 2026

Schialer también descartó cualquier “desorden” o “convulsión” dentro del Consejo de Ministros por las posibles renuncias y dijo que se están tomando las previsiones del caso para que los “mejores cuadros” continúen con el trabajo en cada sector.

“Hay algunos rumores, he escuchado -usted mismo lo ha dicho- que el señor ministro de Salud podría renunciar para poder acceder a una curul y otros ministros. Yo la verdad preferiría no especular sobre decisiones que uno, son constitucionales y legales, y dos, que atañen directa y exclusivamente a cada persona”, expresó.

“Si me señala si podría haber una convulsión, un desorden en el Consejo de Ministros al respecto, dudo que así sea. Como repito, es algo que se ha venido conversando de manera informal y se están tomando, como se puede ver en el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las previsiones para que los mejores cuadros que se tengan a la mano puedan continuar con el trabajo en cada sector”, agregó.

En ese sentido, el titular de Torre Tagle pidió no preocuparse por las renuncias en el Gabinete Ministerial, de cara a los comicios del 12 de abril del 2026, y dijo que sus integrantes seguirán trabajando para servir al país.

“No hay que preocuparse que renuncias de personas que legítimamente tienen el derecho de postular a un cargo público lo hagan. Nosotros vamos a seguir trabajando con el ímpetu y con la alegría que tenemos todos de hacer una sola cosa: servir a la nación, servir al Perú. Eso es algo muy importante”, subrayó.

De otro lado, Elmer Schialer se refirió a las investigaciones que afronta el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Cavero Solano, indicando que en su momento dará las “aclaraciones necesarias” y que las investigaciones deben seguir su curso.

LEE MÁS: Congresista Kira Alcarraz pierde los papeles ante periodista que indagaba contrataciones en su despacho

“Estoy seguro que el señor ministro va a poder dar las aclaraciones necesarias, no solamente a la Fiscalía, sino también a la prensa, sobre aquello por lo cual se le investiga. Yo creo que debemos dejar que los procesos y procedimientos que están en vigencia en el Perú y que hacen del Perú un Estado de Derecho, accionen”, aseveró.