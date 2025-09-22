El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, quien podría afrontar una moción de interpelación en el Congreso, negó estar en campaña y descartó que vaya a postular a un cargo público en las próximas elecciones generales del 2026.
En conferencia de prensa luego de encabezar una reunión con alcaldes distritales de la provincia de Pataz, el titular del sector aseguró que su decisión se mantiene en caso deje el cargo.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Eduardo Arana niega haber vulnerado neutralidad electoral: “No estamos haciendo ni propaganda a favor o en contra de nadie”
“No estoy en campaña, no voy a postular. Si en caso deciden la presidenta y el premier que debo dar un paso al costado, igual no voy a postular”, señaló.
Respecto a las marchas y movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso, Sandoval dijo que si bien la Constitución reconoce el derecho a la protesta, instó a que sean pacíficas y evitar la “infiltración extremista”.
LEE MÁS: Elecciones 2026: Estos alcaldes, gobernadores y ministros evalúan renunciar a sus cargos para postular en próximos comicios
“Les pediría que cuando salgan a marchar lo hagan de manera pacífica. La Constitución prevé el derecho a pronunciarse, a reclamar y a protestar. Hay que hacerlo de manera pacífica, mucho cuidado con infiltración extremista y que no dejen usar políticamente y sus reclamos sean de manera objetiva y en beneficio de la patria”, subrayó.
Un informe de este Diario identificó que ocho altos funcionarios, entre gobernadores, alcaldes y ministros, vienen analizando la posibilidad de dejar sus puestos para empezar sus respectivas campañas.
LEE MÁS: Morgan Quero no descarta postular en elecciones del 2026: “En su momento se evaluará alguna decisión”
Uno de ellos sería el ministro de Educación, Morgan Quero, quien evitó responder si será o no candidato en las elecciones del 2026, y solo aseguró que ahora está abocado a su labor dentro del Gabinete Ministerial.
En julio de este año, Quero confirmó que había decidido afiliarse al partido político Ciudadanos por el Perú, el cual ha estado vinculado al hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, e implicado en el caso ‘Waykis en la sombra’.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Encuesta Datum: Más del 60% votaría con escepticismo y rechazo en la próxima contienda
- Denuncian que despacho del ministro Morgan Quero compra camisas y galletas con dinero de caja chica
- Audios de Juan José Santiváñez: segundo peritaje valida que la voz pertenece al ministro
- Fiscalía advierte gastos de Martín Vizcarra que “no se justifican” con sus movimientos bancarios
- María Cecilia Villegas: “Cada cinco años jugamos a la ruleta rusa”
Contenido sugerido
Contenido GEC