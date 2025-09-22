El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, quien podría afrontar una moción de interpelación en el Congreso, negó estar en campaña y descartó que vaya a postular a un cargo público en las próximas elecciones generales del 2026.

En conferencia de prensa luego de encabezar una reunión con alcaldes distritales de la provincia de Pataz, el titular del sector aseguró que su decisión se mantiene en caso deje el cargo.

“No estoy en campaña, no voy a postular. Si en caso deciden la presidenta y el premier que debo dar un paso al costado, igual no voy a postular”, señaló.

Respecto a las marchas y movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso, Sandoval dijo que si bien la Constitución reconoce el derecho a la protesta, instó a que sean pacíficas y evitar la “infiltración extremista”.

“Les pediría que cuando salgan a marchar lo hagan de manera pacífica. La Constitución prevé el derecho a pronunciarse, a reclamar y a protestar. Hay que hacerlo de manera pacífica, mucho cuidado con infiltración extremista y que no dejen usar políticamente y sus reclamos sean de manera objetiva y en beneficio de la patria”, subrayó.

Un informe de este Diario identificó que ocho altos funcionarios, entre gobernadores, alcaldes y ministros, vienen analizando la posibilidad de dejar sus puestos para empezar sus respectivas campañas.

Uno de ellos sería el ministro de Educación, Morgan Quero, quien evitó responder si será o no candidato en las elecciones del 2026, y solo aseguró que ahora está abocado a su labor dentro del Gabinete Ministerial.

En julio de este año, Quero confirmó que había decidido afiliarse al partido político Ciudadanos por el Perú, el cual ha estado vinculado al hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, e implicado en el caso ‘Waykis en la sombra’.