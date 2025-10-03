Los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate; y de Educación, Morgan Quero, descartaron que vayan a renunciar para ser candidatos en las elecciones generales del 2026.

Desde República Dominicana, donde participa en la Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Maurate Romero pidió que los próximos debates tengan “propuestas y no insultos”.

Por su parte, el titular del Minedu afirmó que no ha recibido ninguna invitación de los partidos políticos para postular en los comicios del 12 de abril del 2026 y que está abocado a su labor en el Gabinete Ministerial.

Cabe recordar que en julio de este año, Morgan Quero confirmó que había decidido afiliarse al partido Ciudadanos por el Perú, vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte e implicado en el caso ‘Los Waykis en la sombra’.

“Yo estoy abocado a esta tarea y no he tenido en este momento ninguna invitación para postular a ningún cargo de elección popular. Estoy abocado a mi tarea 24/7 y agradecido con la confianza del premier y de la señora presidenta de la república”, dijo.

Como se recuerda, Juan José Santiváñez presentó su renuncia el último miércoles 1 de octubre como ministro de Justicia y Derechos Humanos, a fin de participar como candidato en las elecciones generales del próximo año.

En su lugar fue designado Juan Cavero Solano, quien registra 14 pesquisas penales. De estas, cuatro aún siguen vigentes. También cumplió un rol clave en la destitución de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del Caso Lava Jato.

También se rumorea que el titular de Salud, César Vásquez, dejaría su cargo para ser candidato por Alianza para el Progreso (APP). El plazo que tienen los funcionarios para renunciar vence el próximo lunes 13 de octubre.