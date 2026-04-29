Las embajadas de la República Federal de Alemania y de Israel en el Perú rechazaron las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien afirmó que Alemania fue llevada a la Segunda Guerra Mundial “también por culpa en parte de los judíos”, por lo que le pidieron que se retracte.

En un comunicado conjunto, ambas embajadas señalaron que la afirmación de Balcázar resulta “absurda, históricamente insostenible y viola la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis”.

“Esperamos que el presidente Balcázar se retracte de sus declaraciones”, indicaron.

Pronunciamiento conjunto de las embajadas de Alemania e Israel.

Durante una celebración por el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) Balcázar destacó un libro en el que decía que “los judíos controlaban el comercio alemán y el sistema bancario alemán” y que, por ello, “empujaron a los alemanes a la Segunda Guerra Mundial”.

Holocausto trivializado

Las delegaciones diplomáticas remarcaron que el Holocausto “no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia” y llamaron a rechazar todas las formas de antisemitismo y odio.

Recordaron, además, que fueron Adolf Hitler y el régimen nazi quienes iniciaron la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia en 1939.

“La ideología nazi, racista y antisemita, no solo discriminó a sus conciudadanos judíos, sino que resultó en el asesinato de 6 millones de judíos en campos de concentración”, señala el documento que lleva las firmas del embajador de Israel, Eran Yuvan y el encargado de Negocios de Alemania, David Schmidt.