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Presidente José María Balcázar causó severas críticas por sus declaraciones sobre los judíos. (Foto: Presidencia)
Presidente José María Balcázar causó severas críticas por sus declaraciones sobre los judíos. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

Las embajadas de la República Federal de Alemania y de Israel en el Perú rechazaron las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien afirmó que Alemania fue llevada a la Segunda Guerra Mundial “también por culpa en parte de los judíos”, por lo que le pidieron que se retracte.

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