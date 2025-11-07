El embajador de Cuba en el Perú, Carlos Zamora, dejó Lima tras culminar sus funciones en nuestro país, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En un comunicado, señaló que el diplomático cubano fue convocado el pasado 28 de octubre por el vicecanciller, Félix Denegri Boza, para conversar sobre las actividades llevadas a cabo en nuestro país en su gestión.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: El gobierno de José Jerí cesa a los embajadores políticos de Dina Boluarte: ¿Quiénes se quedan y quiénes se van?
“Por otra parte, se informa que el pasado martes 28 de octubre, el vicecanciller convocó al embajador de Cuba en el Perú, Carlos Zamora, a fin de dialogar con él respecto a las actividades desarrolladas durante su gestión en el Perú”, expresó.
“A partir de lo tratado en esa reunión, se comunica que el embajador Zamora terminó sus funciones en el Perú y dejó el país en forma definitiva”, agregó el comunicado.
¿Quién es Carlos Zamora?
Carlos Zamora nació en la antigua provincia Oriente, Cuba, en 1943. En 1974 formó parte de la representación cubana ante las Naciones Unidas.
Zamora comenzó su período como embajador de Cuba en Ecuador en 1984. Más tarde, ocupó representaciones diplomáticas en Panamá (1998), Brasil (2009) y El Salvador (2017-2018).
LEE MÁS: Golpe de Estado: Subcomisión del Congreso aprueba informe que inhabilita por 10 años a Pedro Castillo y Betssy Chávez
En marzo de 2019, presentó sus credenciales ante el entonces presidente Evo Morales como nuevo embajador en Bolivia. A inicios de diciembre de 2021, la Cancillería peruana informó que Carlos Zamora sería el nuevo embajador de Cuba en Lima.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Betssy Chávez y Pedro Castillo: Fiscalía ratifica acusación y pedido de prisión por el golpe de Estado
- Gustavo Adrianzén: “La vacancia de Dina Boluarte va a tener que juzgarse tras una reflexión más profunda”
- Francisco Tudela: “Son argumentos falaces los esgrimidos por la presidenta de México para justificar el asilo a Chávez”
- Reinfo: Comisión del Congreso ahora pretende que se amplíe hasta el 2027 registro que beneficia a minería ilegal
- Betssy Chávez: ¿Cuál es la situación en el Congreso del informe de inhabilitación por caso golpe de Estado?
Contenido sugerido
Contenido GEC