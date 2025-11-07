El embajador de Cuba en el Perú, Carlos Zamora, dejó Lima tras culminar sus funciones en nuestro país, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En un comunicado, señaló que el diplomático cubano fue convocado el pasado 28 de octubre por el vicecanciller, Félix Denegri Boza, para conversar sobre las actividades llevadas a cabo en nuestro país en su gestión.

“Por otra parte, se informa que el pasado martes 28 de octubre, el vicecanciller convocó al embajador de Cuba en el Perú, Carlos Zamora, a fin de dialogar con él respecto a las actividades desarrolladas durante su gestión en el Perú”, expresó.

“A partir de lo tratado en esa reunión, se comunica que el embajador Zamora terminó sus funciones en el Perú y dejó el país en forma definitiva”, agregó el comunicado.

¿Quién es Carlos Zamora?

Carlos Zamora nació en la antigua provincia Oriente, Cuba, en 1943. En 1974 formó parte de la representación cubana ante las Naciones Unidas.

Zamora comenzó su período como embajador de Cuba en Ecuador en 1984. Más tarde, ocupó representaciones diplomáticas en Panamá (1998), Brasil (2009) y El Salvador (2017-2018).

En marzo de 2019, presentó sus credenciales ante el entonces presidente Evo Morales como nuevo embajador en Bolivia. A inicios de diciembre de 2021, la Cancillería peruana informó que Carlos Zamora sería el nuevo embajador de Cuba en Lima.