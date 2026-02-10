Resumen

El presidente José jerí junto al embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro. (Foto: @USAmbPeru)
Por Redacción EC

El nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, publicó una fotografía con el presidente de la república, José Jerí comiendo juntos una hamburguesa americana.

Embajador de EE.UU. publica foto con José Jerí: “Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú”

