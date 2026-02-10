Embajador de EE.UU. publica foto con José Jerí: “Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú”

El nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, publicó una fotografía con el presidente de la república, José Jerí comiendo juntos una hamburguesa americana.

“Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú”, señaló dicha sede diplomática en su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), donde Navarro posa junto a Jerí Oré.

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, junto al presidente José Jerí. (Foto: @USAmbPeru / X)

El pasado 3 de febrero el mandatario José Jerí recibió las cartas credenciales de Bernie Navarro como nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, tras ser designado en el cargo por Donald Trump.

La breve ceremonia se desarrolló en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. El jefe de Estado estuvo acompañado por el canciller Hugo de Zela. Luego, se reunieron en privado.

“Nuestros pueblos comparten 200 años de amistad. Es un honor trabajar con ustedes para fortalecer nuestros lazos y crear juntos un hemisferio más fuerte, más seguro y más próspero”, escribió Navarro en sus redes sociales, al incluir una foto de la ceremonia.

Un informe de este Diario reveló que Bernie Navarro es un embajador político y cuenta con experiencia en los sectores financiero, inmobiliario y de inversión privada.

También fue fundador y presidente de Benworth Capital Partners, una firma de préstamos hipotecarios con sede en Florida y operaciones en Puerto Rico.

De acuerdo con “El Nuevo Herald”, el año pasado Navarro llegó a un acuerdo con la Reserva Federal para resolver una demanda presentada en su contra y contra su empresa, Benworth Capital, por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco.