Embajador peruano presenta sus credenciales en Bolivia tras retomarse relaciones diplomáticas luego de tres años

Carlos Chávez-Taffur es el nuevo embajador de Perú en Bolivia. (Foto: Cancillería de Bolivia
Por Agencia EFE

El embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú, Carlos Chávez-Taffur Schmidt, presentó este lunes sus cartas credenciales al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en un acto que marca el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, tres años después de que se rompieran durante la gestión del izquierdista Luis Arce.

