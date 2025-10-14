El presidente de la república, José Jerí, tomará juramento a los integrantes de su Gabinete Ministerial hoy martes a las 4:30 p.m. en una ceremonia oficial que se llevará a cabo en Palacio de Gobierno.

Según informó la Secretaría de Prensa del Despacho Presidencial, la actividad se llevará a cabo esta tarde, en el quinto día de la gestión de Jerí, quien asumió el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte.

Poco antes de la convocatoria oficial del Gobierno, se conoció que Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), presento un pedido de licencia al Partido Popular Cristiano (PPC) para “asumir un rol protagónico” en el Ejecutivo.

En comunicación con El Comercio, el secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC), Javier Bedoya Denegri, contó que Álvarez Miranda se comunicó por teléfono con el presidente de la agrupación, Carlos Neuhaus, para informar que “iba a asumir la PCM” y que, por ello, estaba solicitando una licencia de su militancia pepecista.

El último domingo el presidente del Gobierno de Transición anunció que junto a su nuevo primer ministro, cuyo nombre no mencionó, finalizará la conformación de su anunciado Gabinete Ministerial “de amplia base y de reconciliación nacional”.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), Jerí Oré también agradeció al saliente titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y a sus integrantes por los servicios prestados a la Nación.

Jerí precisó que su gabinete no estará integrado por ningún congresista o ministro saliente. “Primará la experiencia en gestión pública, conocimiento del sector o que cuente con habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país”, señaló.

Como se recuerda, José Jerí asumió la Presidencia de la República en la madrugada del último viernes 10 de octubre, luego que el pleno del Congreso aprobara la vacancia de Dina Boluarte con 123 votos a favor.

Este lunes 13 de octubre en una reunión con gobernadores regionales, José Jerí dijo que está tomándose “una pausa” en el nombramiento del gabinete de ministros porque no quiere caer en error.

“Siempre soy prudente pero creativo y el equipo ministerial que se está conformando va en esa línea, de la proactividad. No quiero un gabinete que esté sentado en el escritorio, tiene que ser un gabinete que esté atendiendo situaciones y planteando situaciones y nuevas ideas que es lo que se quiere en este momento para nuestro país”, dijo el jefe de Estado el 13 de octubre.

“Por eso nos estamos tomando una pausa porque es cierto, cuando quieren meterte la presión es por algo. Tal vez no están recibiendo o muy por el contrario quieren que se caiga en el error y al menos los años en el Congreso me han enseñado a ser paciente y prudente y muy cauto. Entonces así como lo hice allá lo haré acá, no habrá ninguna diferencia en la actitud”, agregó.