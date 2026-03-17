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José María Balcázar toma este martes 17 juramento a su gabinete ministerial (Composición El Comercio)
José María Balcázar toma este martes 17 juramento a su gabinete ministerial (Composición El Comercio)
Por Redacción EC

Una nueva crisis en el Ejecutivo. El presidente José María Balcázar toma esta tarde juramento a su nuevo Gabinete Ministerial tras la salida de Denisse Miralles como primera ministra, a menos de un mes en el cargo, y a un día de que acudiera al Congreso a solicitar el voto de confianza.

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