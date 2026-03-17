Una nueva crisis en el Ejecutivo. El presidente José María Balcázar toma esta tarde juramento a su nuevo Gabinete Ministerial tras la salida de Denisse Miralles como primera ministra, a menos de un mes en el cargo, y a un día de que acudiera al Congreso a solicitar el voto de confianza.

Según la convocatoria enviada por la Presidencia de la República, la ceremonia se llevará a cabo en Palacio de Gobierno a partir de las 2:15 p.m.

Poco antes, de conocerse la carta de renuncia de Miralles, Balcázar declaró a la prensa y calificó como “especulaciones” “en plena campaña electoral” las versiones de su alejamiento de la PCM.

El mandatario dijo que había convocado a una reunión a sus ministros para evaluar la situación para decidir si se presentan o no ante el Parlamento.

“Todos los ministros están en sus puestos”, exclamó.

#URGENTE Esta es la carta de "renuncia irrevocable" que Denisse Miralles presentó al presidente Balcázar "en atención a la solicitud que con fecha 17 de marzo de 2026 tuvo a bien formularme". Debía acudir mañana al Congreso en busca del voto de confianza. pic.twitter.com/hjxi4tOve3 — Política El Comercio (@Politica_ECpe) March 17, 2026

Un informe de El Comercio reveló que según fuentes parlamentarias, algunas bancadas estarían condicionando su respaldo al gabinete a la obtención de cuotas de poder en determinados ministerios, lo que dificulta alcanzar un consenso.

La primera ministra solo cuenta, hasta el momento, con el respaldo de tres agrupaciones, mientras que las nueve restantes se inclinan por votar en contra o no tienen una postura oficial definida.

En ese momento solo contaba con los votos seguros de Alianza para el Progreso (APP); Honor y Democracia; Somos Perú y tres parlamentarios de Acción Popular (AP). Todos ellos en conjunto suman 35 respaldos.

En tanto, Renovación Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Avanza País, el Bloque Democrático y la Bancada Socialista votarán en contra. Al menos cuatro parlamentarios acciopopulistas compartirían esta postura.

Ellos serían Ilich López, Luis Aragón, María del Carmen Alva y Wilson Soto. De esta manera, Denisse Miralles tenía el tablero en contra, con al menos 53 legisladores que se oponían a su investidura.