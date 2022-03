El presidente Pedro Castillo toma esta noche juramento al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones tras varios días de espera luego de la renuncia de Juan Silva. La ceremonia se realizará a las 8 de la noche en Palacio de Gobierno.

Hace dos días, fuentes del Ejecutivo indicaron que el abogado Nicolás Bustamante Coronado, secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desde fines de noviembre último, estaba dentro de las opciones que bajara Castillo Terrones.

Las mismas fuentes señalaron que “por un tema de confianza”, el jefe de Estado podría inclinarse por una persona que ya esté dentro del MTC. Bustamante Coronado es natural de Chota (Cajamarca), fue entre el 2015 y 2017 militante del Frente Esperanza, partido del exministro de Justicia, Fernando Olivera.

El lunes último, mientras sesionaba el Pleno del Congreso y debatía la censura de su entonces ministro, el presidente Castillo anunció vía Twitter que aceptaba su renuncia.

“Informo a la ciudadanía que acepto la renuncia presentada hoy por el ministro Juan Silva, agradeciendo sus servicios prestados. Nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos cumplir con los objetivos trazados por el Gobierno”, escribió Castillo Terrones en Twitter.

El sábado se conoció la empresaria Karelim López ante la fiscalía, donde indicó que existe una presunta mafia en el MTC dedicada al direccionamiento de obras públicas y que es dirigida por Pedro Castillo.

Ante ello, Silva Villegas rechazó las acusaciones y negó que una red criminal haya operado en el sector que dirigía.

“Nosotros no estamos en ese tipo de negocios, y eso que quede claro. Todas las obras que se adjudican son a través de las unidades ejecutoras, donde los ministros no tenemos influencia y no tenemos derecho de meternos allí porque son unidades autónomas que tienen su comité de evaluación y ellos ejecutan”, expresó en diálogo con Cuarto Poder.

VIDEO RECOMENDADO

En su videocolumna "Cuentame otra" de este viernes, el periodista y analista político Fernando Vivas se refiere a la situación del cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, que afronta una moción de censura y otra de interpelación, pocos días antes de la presentación del Gabinete de Aníbal Torres ante el Congreso para pedir el voto de investidura, el 8 de marzo.