Luis Galarreta quedará a cargo del Despacho Presidencial mientras la mandataria se encuentre en El Salvador y España.
Luis Galarreta quedará a cargo del Despacho Presidencial mientras la mandataria se encuentre en El Salvador y España.
Por Redacción EC

El Gobierno encargó el despacho de la Presidencia de la República al primer vicepresidente, Luis Galarreta Velarde, durante los viajes que realizará la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, según la Resolución Suprema Nº 307-2026-PCM, publicada este martes en El Peruano.

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