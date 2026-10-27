El Gobierno encargó el despacho de la Presidencia de la República al primer vicepresidente, Luis Galarreta Velarde, durante los viajes que realizará la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador y España entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, según la Resolución Suprema Nº 307-2026-PCM, publicada este martes en El Peruano.

La norma establece que Galarreta estará a cargo del despacho presidencial del 28 al 31 de octubre y del 2 al 6 de noviembre , mientras dure la ausencia de la mandataria. En los mismos periodos, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, asumirá el despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debido al impedimento de su titular.

Encarga despacho presidencial a Luis Galarreta.

El primer viaje de Fujimori será a El Salvador, donde realizará una visita oficial del 28 al 31 de octubre. De acuerdo con los considerandos de la resolución, la agenda presidencial contempla para el 29 y 30 de octubre un encuentro privado con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, así como una reunión ampliada con ministros de Estado.

La agenda también incluye reuniones con los ministros salvadoreños de Justicia y Seguridad Pública, Salud y Educación, Ciencia y Tecnología. Además, la mandataria tiene previstas visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales.

Posteriormente, la jefa de Estado viajará a Madrid, España, del 2 al 6 de noviembre para participar en las principales actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno , programadas entre el 3 y el 5 de noviembre.

Durante esa cita, Fujimori participará en la sesión plenaria, sostendrá encuentros bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno y asistirá a eventos protocolares con altas autoridades. También está prevista su participación en las sesiones del encuentro empresarial organizado en el marco de la cumbre.