Boluarte alcanza su pico más alto de impopularidad con 96% de rechazo

La desaprobación de la presidenta Dina Boluarte volvió a su tendencia al alza –marcada desde el inicio de su gestión–, ubicándose ahora en un 96% a nivel nacional, siendo su pico negativo más alto de toda su administración. Así revela la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio. Su popularidad se mantiene en un escaso 3%.

Aunque, por regiones, su aprobación en el centro del país es de 1%, en tanto en el sur es del 2%, de acuerdo con el estudio efectuado del 8 al 12 de agosto. Y por niveles socioeconómicos, la aprobación más baja de Boluarte se registra ahora en el sector A/B, con un 2%.

La encuesta también recoge que, en suma, para un 82% de peruanos, el mensaje a la Nación brindado por Boluarte ante el Congreso fue negativo: un 37% considera que fue “intrascendente”, un 23% que “fue incompleto” y un 22% que fue “demasiado largo”.

El rechazo mayoritario envuelve también al resto de integrantes del Ejecutivo. Por ejemplo, el propio presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, pasó del 78% de desaprobación, en junio, al 80%. De hecho, un importante 58% considera que se debe cambiar a todo el gabinete.

El desencanto ciudadano también llega al Congreso. Un 66% se mostró en desacuerdo con la elección de José Jerí como titular de este poder del Estado.

En tanto, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, recupera su popularidad, pasando de 42% de aprobación al 48%. En seis meses, su desaprobación se redujo diez puntos porcentuales.

Puntos de vista

Para el analista político Enrique Castillo, hay dos factores que han hecho que la presidenta sume un nuevo pico negativo, lo que se une a otros elementos previos como el incremento de su sueldo. “Uno es el discurso presidencial y, lo segundo, es el viaje al Japón. Ambos generan en la población una percepción de incapacidad para gobernar, pero también un apego por la frivolidad y por todo aquello que signifique su beneficio personal sin importarle el país” , aseveró.

Así las cosas, para Castillo hay una distancia abismal entre Palacio de Gobierno, con la presidenta y sus ministros, y la ciudadanía. “Lo que demuestran las cifras es que, para la población, este gobierno es prácticamente inexistente, es incapaz y es absolutamente distante”, apuntó.

Por su parte, el analista político Pedro Tenorio consideró que estos porcentajes ponen en relieve que la ciudadanía “ya ha pasado del desencanto a la indignación” y que hay un hastío significativo.

Apuntó que si bien en los últimos años se han tenido presidentes con bajos niveles de aprobación, sí se reconocía a algunos cuadros ministeriales dentro del Ejecutivo o que había una dirección política. “Lo que no está ocurriendo ahora”, acotó.

En su mirada, “estos número también revelan que Boluarte, por su parte, continúa atrapada en una realidad paralela, viviendo una telenovela distinta al drama que atraviesan millones de peruanos”.