José María Balcázar sigue sus reuniones con políticos, pero no aún define a su Gabinete Ministerial: los entretelones de su segundo día en Palacio

Han pasado dos días desde que el congresista de izquierda José Balcázar Zelada juró como presidente del Congreso y, por ende, jefe de Estado, tras haberse impuesto ante su antagonista María del Carmen Alva (Acción Popular) en las elecciones para presidir la Mesa Directiva del Palacio Legislativo.

Sin embargo, desde esa fecha, el 18 de febrero, el jefe de Estado no ha nombrado al nuevo Gabinete Ministerial que lo deberá acompañar en este gobierno transitorio, el cual tiene la responsabilidad de velar por la neutralidad de las elecciones generales.

Según fuentes de El Comercio, el reemplazante de José Jerí definirá a su equipo de ministros a más tardar el lunes, porque no logró un consenso con otras tiendas políticas.

Lejos de cualquier especulación, hasta el momento no se vocea siquiera los nombres de las personas que lo acompañarán en este periodo transitorio, pese a que ya sostuvo reuniones con políticos del Parlamento y otras altas autoridades del interior y un diplomático, que lograron visitarlo desde el jueves en el Palacio de Gobierno.

Richard Rojas, secretario general de organización de Perú Libre, quien se reunió con Balcázar, dijo tras su salida que el Gabinete Ministerial tendrá como invitados a representantes de otras tiendas políticas.

“(Balcázar) está invitando a todos los partidos y, sobre esa base, entre mañana o pasado ya debe tener terminado su gabinete”, indicó.

Al ser consultado sobre si en su gabinete estarían Fuerza Popular, Renovación Popular y otros partidos, respondió que Balcázar está conformando un gabinete de ancha base. Agregó que hay ministros actuales que continuarán y están siendo evaluados uno por uno.

Presidente de la República, José María Balcázar. Foto: Congreso del Perú.

—Demoras—

Ahora bien, tras el tiempo transcurrido, Balcázar logró superar al menos a dos expresidentes transitorios que demoraron en elegir a su gabinete ministerial.

Por ejemplo, cuando asumió la presidencia, Francisco Sagasti juramentó a su gabinete en un día, y Manuel Merino de Lama lo hizo en un día y medio.

José Jerí demoró al menos cuatro días para definir a su gabinete. Si Balcázar no llega al lunes con su equipo de ministros, habrá demorado más que todos los anteriores.

Por lo pronto, fuentes de este diario indicaron que habría intenciones de reciclar por lo menos a dos ministros de Estado: Uno sería la cuota de Alianza para el Progreso y otro de Podemos, bancada que habrían otorgado su apoyo a favor de Balcázar durante los comicios congresales.

La cuota de APP sería Denisse Miralles (Economía). Esa versión cobró fuerza ayer, cuando a través de un comunicado la agrupación pidió al presidente Balcázar preservar la política económica del país manteniendo en su cargo a la titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

Luego mencionó a otros despachos ministeriales.

“Exigimos al presidente José Balcázar actuar con responsabilidad y respeto irrestricto a la política económica y fiscal del país […] Faltando cinco meses para el cambio de mando presidencial, exhortamos mantener a los titulares de las carteras ministeriales de Economía, Producción, Comercio Exterior y Relaciones Exteriores”, refirió.

No obstante, ello se vería enfrentado con la postura de Podemos Perú, una agrupación que terminó entregando sus votos a Balcázar en los comicios congresales: El grupo impulsa una moción de censura contra Miralles por el caso Petroperú, con las firmas de los legisladores Heidy Juárez, Alex Flores, Ruth Luque, Isabel Cortez, Sigrid Navarro, Silvana Robles y Carlos Zeballos. A ellos se plegarían otros grupos políticos.

Entre tanto, la cuota de Podemos sería el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

—Las reuniones—

El presidente José María Balcázar se reunió con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)

José Balcázar recibió ayer a distintas autoridades políticas del Congreso, del interior del país e incluso a un diplomático en Palacio.

El primero en visitar a Balcázar fue Waldemar Cerrón, el segundo vicepresidente del Congreso y congresista de Perú Libre.

El parlamentario fue en dos oportunidades. Primero en la mañana y luego en la tarde. Y lo acompañó en una conferencia de prensa que concedió el presidente a TV Perú, el canal del Estado, en el que indicó que impulsará durante su gestión la obra de la Carretera Central.

Otro que asistió fue Zósimo Cárdenas, el gobernador regional de Junín. Él estuvo desde las 9:13 a.m. hasta las 10:26 a.m. Luego asistió el congresista Pasión Dávila (Somos Perú) y Oscar Zea (Somos Perú).

Este Diario se intentó comunicar con los dos legisladores, pero solo Zea respondió. En consulta sobre la visita, el congresista afirmó que solo fue de forma protocolar a saludar la elección de Balcázar como presidente.

El Comercio conoció que Somos Perú habría votado por Balcázar en la segunda vuelta.

Entre tanto, el presidente también se reunió con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro. Dicha cita, según Presidencia, permitió fortalecer los lazos de cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países en temas de interés común para el desarrollo y la estabilidad de la región.

De otro lado, también recibió a Richard Rojas, secretario general de organización de Perú Libre, el que dijo que Balcázar tendrá un gabinete de ancha base y a Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido, ciudadano al que la Fiscalía dispuso realizar un careo frente la expresidenta Dina Boluarte en marco del caso de lavado de activos Los Dinámicos del Centro.