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Resumen

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El ministro de Cultura afirmó que, si el Congreso no aprueba proyecto de facultades para legislar, el Ejecutivo cumplirá con su tarea de “enfrentar” al crimen organizado. Pero advirtió que “nos están atando las manos”. (Foto: Archivo GEC)
El ministro de Cultura afirmó que, si el Congreso no aprueba proyecto de facultades para legislar, el Ejecutivo cumplirá con su tarea de “enfrentar” al crimen organizado. Pero advirtió que “nos están atando las manos”. (Foto: Archivo GEC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Sebastian Ortiz Martínez

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, lamentó que ocho de doce comisiones de la cámara de diputados del Congreso hayan rechazado otorgar al gobierno facultades para legislar en seguridad y dictar medidas ante el fenómeno de El Niño y otros temas. Agregó que es el Ejecutivo “el que determina cuáles son sus urgencias” y “no al revés”, en referencia a la carta de la oposición en la que piden reformular el pedido de la administración de Keiko Fujimori.

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