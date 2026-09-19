El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, lamentó que ocho de doce comisiones de la cámara de diputados del Congreso hayan rechazado otorgar al gobierno facultades para legislar en seguridad y dictar medidas ante el fenómeno de El Niño y otros temas. Agregó que es el Ejecutivo “el que determina cuáles son sus urgencias” y “no al revés”, en referencia a la carta de la oposición en la que piden reformular el pedido de la administración de Keiko Fujimori.

En entrevista a El Comercio, Beingolea adelantó que en los próximos días su cartera nombrará a un nuevo director del Lugar de la Memoria (LUM).

— Ocho de doce comisiones de la cámara de diputados está en contra de que el Congreso otorgue facultades al gobierno. ¿Cómo interpreta usted esta situación?

Lo lamento. El 70% del país está favor de que nos den las facultades que estamos solicitando. La población entiende que hay un gobierno nuevo y que este al enfrentar las tareas requiere de determinadas herramientas y las está pidiendo, como es usual en la historia del Perú. Negarle esa posibilidad al gobierno, ni siquiera es mezquino, sino es no darse cuenta de qué es lo que está pasando en el país. Si el gobierno elegido popularmente solicita facultades, si el 70% de la población está de acuerdo, ¿cuál es la razón para que estas comisiones se opongan? Yo lo lamentaría. Espero que se reconsidere y que los miembros del Parlamento entiendan que los problemas de seguridad ciudadana, económicos y de El Niño nos afecta a todos los peruanos. Este no es un problema del gobierno, sino un problema de todos y lo que necesitamos es que todos cumplan su tarea.

— Desde la oposición enviaron una carta al primer ministro, Luis Galarreta, para solicitar que presente un nuevo proyecto de facultades delegadas que se centre en seguridad y fenómeno de El Niño. Desde el Ejecutivo han señalado que no lo harán. ¿Por dónde pasa la solución de este entrampamiento?

Quien decide cuáles son las facultades que se requieren es el Ejecutivo, no el Legislativo, no confundamos. El Congreso tiene iniciativa para legislar y dictar las normas que crea conveniente. El Ejecutivo lo que puede hacer es que frente a la urgencia de determinadas circunstancias es solicitar facultades en esos puntos, no es al revés. Esto es una cosa insólita, donde el que pretende tomar la iniciativa es el Legislativo. Es el Ejecutivo el que determina cuáles son sus urgencias, no al revés.

— El discurso de la presidenta Fujimori y de los integrantes del Gabinete está dirigido a que sin las facultades es poco lo que puede hacer el gobierno frente a la criminalidad y otros. ¿Realmente están atados de manos?

A ver, es bastante claro por lo ocurrido en los últimos 30 años que la criminalidad nos está ganando la partida. Es bastante claro, entonces, que las herramientas con las que contamos en la actualidad para combatir la criminalidad no son las óptimas. El gobierno entiende que necesita facultades para dictar normas y generar herramientas nuevas para esa lucha que es urgente. Si insisten [desde la oposición] en no dar [las facultades], le están complicando la vida al Perú. Nosotros cumpliremos con nuestra tarea de enfrentar el crimen, pero nos están atando las manos.

— Durante la campaña, la presidenta Keiko Fujimori dijo que iba a poner “orden”, pero no condicionó esto a una delegación de facultades. ¿Si el Congreso no aprueba el proyecto sería un fracaso?

¿Qué gobierno que haya ingresado en los últimos años no pidió facultades delegadas? Evidentemente, cuando una persona está en campaña electoral y hace anuncios de esta naturaleza, está pensando en que va a tener las herramientas para poder gobernar. Y parte de estas herramientas son precisamente las que pueda dictar legislativamente a partir de que le den la posibilidad de hacerlo. Lo que están haciendo es quitarle esa posibilidad.

— En las últimas semanas, se han dado diferentes exabruptos verbales de parte de diferentes ministros, entre ellos Elmer Cuba (Economía y Finanzas) y Ernesto Álvarez (Justicia). Ambos recibieron un llamado de atención de parte de la presidenta Fujimori. ¿Está faltando coordinación en el Gabinete?

No, no es un tema sobre el que yo me vaya a manifestar. Pero sí te diré con respecto a tu último cuestionamiento que nosotros tenemos reuniones permanentes, hacemos consejos de ministros prácticamente todos los días, tomamos decisiones y estamos conectados a diario todos.

Tras ser un crítico de Keiko Fujimori, Alberto Beingolea, expresidente del Partido Popular Cristiano, asumió como ministro de Cultura del gobierno de Fuerza Popular. (Foto: EFE)

— El ministro Álvarez abrió el debate para que el Lugar de la Memoria (LUM) pasé al sector Justicia y Derechos Humanos. ¿Este tema ha sido zanjado? ¿El LUM se queda en Cultura?

Es que ese nunca fue un debate, nunca fue un tema. El ministro Álvarez expresó una opinión en su momento, pero ya explicó. Simplemente se le hizo una pregunta y él dio una opinión. Pero nunca ha sido un tema que esté en la agenda del gobierno y en particular del Ministerio de Cultura.

— ¿Entonces, la controversia está zanjada?

Es que nunca existió. Es un tema [el traslado a Justicia] que ni siquiera se ha planteado.

— ¿Usted ya ha ido al LUM como ministro de Cultura? ¿Ha recorrido cada una de las salas?

No, después de jurar al cargo no he ido. Antes sí. Después de jurar al cargo he ido a Tumbes, a Trujillo, a Cusco y a Junín. Mis prioridades son enfrentar El Niño y el problema de Machu Picchu, a eso voy a estar dedicado al 100%. El LUM no es una prioridad, es un tema que se atenderá sin duda. Hemos encargado la dirección del LUM temporalmente a la directora de Museos [del Mincul]. Y en los próximos días vamos a nombrar a un nuevo director del LUM, pero esto como un proceso normal del gobierno. No es una prioridad el LUM en este momento para el gobierno, no lo es, entiendo que un sector esté insistiendo. En este momento, la prioridad del Ministerio de Cultura es El Niño y arreglar el problema de Machu Picchu.

— El sistema de venta de boletos a Machu Picchu se ha cambiado y ahora los usuarios tendrán 15 minutos para concretar la compra. ¿Este nuevo modelo da solución al problema de fondo?

Sin ninguna duda. Lo que estaba ocurriendo, en este momento, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, era que más del 60% de las entradas que se habían reservado se regresaban, con lo cual no había venta efectiva. Lo que tenías era un sistema de reservas que permitía que un montón de bots acaparasen las entradas. Es decir, que no se vendieran y dieran una falsa ilusión de que todo estaba vendido cuando eso no ocurría. Por ello, un montón de gente se aglomeraba en Machu Picchu para tratar de comprar entradas que finalmente no podía.

Entonces, eso se cambia a partir de ahora, como cuando tú quieres ir a cualquier escenario, te vas a identificar en la plataforma, vas a poner tu nombre, tu DNI y con eso pagas tu entrada y automáticamente te dan tu boleto. Con anticipación vas a saber cuál es la fecha y la hora en la que tienes que estar en Machu Picchu.

— Hace unos años se encargó a una empresa privada la venta de los boletos de acceso a Machu Picchu. ¿Se ha evaluado volver a esa práctica, a través de una licitación?

No.

— Según la última encuesta de Datum para América TV, Keiko Fujimori pasó de 60% de aprobación a 42% en el último mes. ¿El no tener las facultades y los yerros ministeriales le han pasado factura?

Yo tengo informaciones distintas, que obedece a una cercanía que la presidenta ha tenido y que yo no he visto en otros casos. La presidenta Fujimori en apenas 50 días ha recorrido la mitad del Perú, ha estado presente en cada una de las emergencias que ha habido en cualquier punto de la República, no para de viajar y estar cercana a la población. Y eso es lo que yo he visto en los lugares donde yo he coincidido con ella.