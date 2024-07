El canciller Javier González-Olaechea recibe a El Comercio en Palacio de Torre Tagle para comentar el viaje de Dina Boluarte a China y confirmar “extraoficialmente” la visita de Xi Jinping al Perú. En el camino, también defiende las posturas del gobierno ante la Corte IDH, aunque niega que tengan la “pretensión” de dejar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Y si bien no adelanta postura sobre la ley que limita los delitos de lesa humanidad, indica que le dará su opinión sobre el tema a la mandataria en el Consejo de Ministros. Eso sí: se reafirma en que actuó bien con su polémico discurso frente al embajador de Canadá, precisamente, sobre otra ley que tramita el Congreso, respecto al financiamiento de las ONG. Además, afirma que no recibiría a embajadores de otros países para trater ese tema. “Podría dar por terminada la reunión”, comenta, poco antes de terminar la entrevista.

-¿Qué balance hacen de la visita de Dina Boluarte a China, en el que usted fue parte de la delegación oficial?

En primer lugar, debo agradecer de la forma más efusiva la manera cómo el Presidente de la República Popular de China, el primer ministro, el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular, otras autoridades públicas y empresarios chinos nos recibieron. Nos recibieron de la manera más cordial y acorde al protocolo del máximo nivel, como corresponde a una visita de Estado. Varios interlocutores chinos calificaron de histórica esta visita, por cuanto ha permitido reforzar la Asociación Estratégica Integral, la alianza que vincula -y esto ha sido resaltado ampliamente por las autoridades chinas- a dos cunas de las grandes civilizaciones, en el marco de la más profunda amistad y cooperación. En términos generales, el balance es ampliamente positivo en todos sus extremos.

-Es decir, consideran no que solo ha sido importante para el gobierno peruano, sino para también para las autoridades chinas

Algunos embajadores extranjeros acreditados en China, con quienes pudimos conversar, no recordaban un tratamiento tan preferente, embanderando la ciudad con banderas peruanas, con un recibimiento con honores de Estado en la imponente plaza de Tiananmén, donde está por un lado el Palacio del Pueblo y por otro, el mausoleo de Mao Tse Tung. La delegación oficial peruana y los más de diez dirigentes gremiales que participamos en esa ceremonia nos quedamos muy agradecidos al momento de ver este despliegue y escuchar las notas del Himno Nacional.

El canciller Javier González-Oleachea en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Hugo Pérez

-¿Y a qué atribuye la importancia que le ha dado China a esta visita?

Resulta evidente que la ubicación estratégica y geopolítica del Perú, sumado a su enorme potencial por albergar cantidad de recursos, es valorada por China de la forma más comprometida. Entendiendo que ya somos su tercer socio comercial en Latinoamérica, y que el potencial de inversiones, de cooperación técnica, de flujos comerciales puede dar un salto cualitativo y cuantitativo mucho mayor.

Quisiera referirme a todo lo que pudimos observar, escuchar y corroborar. Por ejemplo, en la ciudad de Shenzhen, que hace 40 años albergaba a no más de 40 mil pescadores, hoy habitan rascacielos y más de 12 millones de personas, constituyéndose en el centro de tecnología de punta más avanzada de China y acogiendo a grandes hospitales, a la empresa más grande de fabricación de automóviles con inteligencia artificial. En el hospital principal de Shenzhen pudimos apreciar directamente cómo la inteligencia artificial se aplica a toda la medicina, en tiempo real, aplicando cirugías robóticas, con trasplantes robotizados inimaginables. Y ahí, por ejemplo, además de obtener el compromiso real de las autoridades del propio hospital de ofrecernos toda la transferencia tecnológica que podamos recibir, también donaciones específicas, entendiendo que toda la salud está digitalmente interconectada en China. Este solo hecho es trascendental para ser aprovechado por el Perú en los plazos más cortos y con las reformas necesarias, en beneficio de cada ciudadano o de cada niño. Se podrán beneficiar, de ejecutarse pronto y bien estos ofrecimientos. Igual con la gran fábrica [de la empresa BYD], la mayor de China, que produce, de manera asistida por inteligencia artificial, automóviles con cero emisión de gases, eléctricos. La hemos invitado a poner una planta ensambladora en el Perú, más aún si tenemos la segunda o tercera reserva de litio de litio más importante del mundo. En la visita a Cosco Shipping pudimos apreciar funcionando la maqueta de la proyección del puerto de Chancay, cuya inversión inicial oscila de los 1,700 millones de dólares, hasta alcanzar, en su etapa final, más de 5,000 millones.

-¿De qué va a depender ahora que lleguen estas donaciones que menciona en el campo de salud y que se instale esta planta?

De poner en marcha los instrumentos de cooperación que hemos suscrito, más de trece, con un acuerdo madre, por así decirlo, que establece un plan quinquenal del 2024 al 2029. Abarca más de 20 puntos de colaboración, aumentando la inversión, el comercio, la cooperación, la transferencia tecnológica y digital. Y subrayando la importancia para ambos gobiernos de que todo se produzca en el marco de tolerancia cero respecto a la corrupción. Eso fue dicho expresamente en la reunión oficial entre ambos mandatarios. El presidente chino fue muy preciso en cada palabra que utilizó, subrayando la importancia de los lazos históricos del Perú y la proyección de nuestra Asociación Estratégica Integral [...] Le damos igualdad de trato en la ley a la inversión extranjera y la nacional, [es un] asunto muy importante. Por donde asistimos, en todos los foros internacionales, en Corea, Estados Unidos, Alemania y demás, resaltamos que todas las inversiones, no solamente las chinas, son bienvenidas si las fuentes del dinero son lícitas y cumplen con las leyes peruanas.

-Justamente, se cuestionó la reunión que tuvo el ministro de Transportes con un representante una empresa china

El ministro de Transportes se reunió con la holding, que abarca más de 33 empresas, una de las cuales está en un litigio en el Perú, cuyo resultado aún la justicia no ha resuelto en forma definitiva. Pero en todo caso, nosotros como gobierno procederemos acorde a los intereses peruanos, en cumplimiento de nuestras leyes.

Como actividad central en la República Popular China, la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra sostuvo una reunión oficial con el presidente Xi Jinping.

-¿Qué respondería ante la preocupación de que nos estamos convirtiendo en un país muy dependiente del capital chino?

En primer lugar, que en todas las ocasiones, tanto las inversiones del Estado chino como de las empresas chinas, aceptaron de muy buen grado y vieron por conveniente la propuesta peruana de que se asociaran con empresarios peruanos. En segundo lugar, el Perú ha hecho, sigue y seguirá haciendo enorme esfuerzo para atraer inversiones de otros países. Concretamente, en mi última visita a Estados Unidos, en marzo pasado, al propio secretario de Estado americano, señor (Anthony) Blinken, le manifesté nuestro interés de que empresas americanas invirtieran en el Perú. Visité y fui recibido por la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América, Anne Mackiney, con un grupo de alrededor de 20 empresarios. Dicha institución agrupa a 3 millones 100 mil empresas. Les expusimos todas las virtudes macroeconómicas, fiscales, la estabilidad de la moneda, el marco regulatorio que da absoluta seguridad y confianza a los inversionistas. Señalé que si tan solo viniera el 1% de esas empresas a invertir, sea en el proyecto puerto Corio, en irrigaciones, en ferrovías, o en cualquier sector, es muy bienvenido.

En el caso de Estados Unidos, la respuesta oficial fue que el gobierno americano no invierte directamente, ante lo cual yo dije que una declaración de una alta autoridad, como el presidente Joe Biden o el secretario de Estado mismo, sugiriendo a los empresarios americanos que pongan atención a todas estas bondades peruanas, que son oportunidades, significaría un giro muy importante. Basta con una declaración casi al paso.

-¿No se le va a dar un trato privilegiado al capital chino?

De ninguna manera. Lo que pueda otorgarse, por ejemplo, una zona económica especial china, podrá hacerse en igualdad de trato para cualquier otro país.

-¿En alguna de sus conversaciones con representantes de otros gobiernos percibió una preocupación por el creciente vínculo entre Perú y China?

No.

-Hubo reportes de preocupación del gobierno estadounidense…

Yo imagino que existe la preocupación respecto a la creciente presencia de China en América Latina y especialmente en el Perú, porque es la más importante para China. Pero en las conversaciones oficiales, al canciller peruano no le han dicho nada, ni a ninguna otra autoridad peruana.

El canciller González-Oleachea firmó, en representación del Perú, acuerdos con el gobierno chino, ante la mirada de los presidente Dina Boluarte y Xi Jinping.

-¿La presencia del presidente Xi Jinping en el Perú ya está confirmada?

Extraoficialmente, está confirmada. Por razones de seguridad, la Cancillería china anuncia un viaje de su presidente 10 días antes. Pero viene para la cumbre de APEC, que ocurrirá a mediados de noviembre, y se quedaría, o se quedará, en visita de Estado para tener conversaciones adicionales, firmar el acuerdo de libre comercio ampliado, optimizado, ya concluido, e inaugurar el puerto de Chancay.

-¿Con la inauguración el puerto ya entrará en funcionamiento? En el Perú hemos visto casos de obras que se inauguran, pero pasan meses sin funcionar

Según la empresa china a cargo, estaría operando ya.

-¿Cómo toma las declaraciones de un funcionario colombiano respecto a que la Isla Santa Rosa no es territorio peruano?

Le doy la importancia que tiene, en el marco de una vieja amistad entre los pueblos colombianos y peruanos. Los límites entre ambos países fueron fijados en 1922. Existe, desde hace tiempo, la comisión mixta demarcatoria, encargada de establecer los límites que a cada país se le asignó en función de las islas. Entre otras, por ejemplo, le corresponde al Perú la isla Chinería. Años después, se escindió de dicha isla el centro poblado de Santa Rosa. El Perú considera -hay una población, hay autoridades- que la isla ya está asignada y que forma parte del Perú.

En el 2016, esta situación generó notas diplomáticas. Y en adelante, el Perú ha sido muy claro en defender su posición. Corresponde a los canales diplomáticos seguir abordando este asunto recurrente. Por cierto, tan pronto fueron conocidos los hechos, convocamos el miércoles al encargado de negocios de Colombia y le entregamos una nota de protesta, en la que manifestamos nuestro malestar por las declaraciones del Director de Soberanía Territorial de Colombia.

-¿Recibió una respuesta de él o de alguna autoridad colombiana?

Hasta el momento de esta entrevista [jueves], no. Pero seguimos en una observación permanente y constante, articulada desde diversas direcciones de la Cancillería y en coordinación de las Fuerzas Armadas. Toda vez que es una recurrencia, los canales diplomáticos son los mejores para abordar estos problemas. Cierto es también que si el Congreso atendiese un viejo reclamo de crear el distrito de Santa Rosa, ayudaría a la posición soberana del Perú.

El canciller Javier González-Oleachea en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Hugo Pérez

-Desde el Congreso se ha pedido un desplazamiento de las Fuerzas Armadas en la frontera…

Nosotros tenemos permanentemente, en situación activa, en observación, regiones militares y policiales. Una de ellas abarca a esta localidad, de manera que ya tiene instrucciones de tener una observación y vigilancia activa y, evidentemente, mantener información al canciller y la presidenta constitucional de cualquier variación de los hechos al momento de que se produzcan.

-¿Es factible que este incidente escale?

El deseo peruano es que no escale, pero en política exterior todo es cambiante. En las políticas vecinales de fronteras porosas también lo son, más aún es el caso cuando son muy extensas: más de 1,000 kilómetros de frontera porosa con Colombia.

-¿La presidenta se va a pronunciar por este tema?

El gobierno peruano ya se pronunció por la vía de un comunicado, el día miércoles. El comunicado es muy explícito. Por cuanto la presidenta dirige la política exterior, nos da instrucciones, en Cancillería coordinamos la ejecución y mantenemos informada a la presidente de manera constante.

El alcalde de la isla Santa Rosa pidió al Gobierno y al Congreso hacerse presentes tras declaraciones de autoridades de Colombia. (Foto: Andina)

-¿El gobierno va a observar la ley que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad?

La presidenta ha dicho que va a esperar que los actores involucrados emitan sus informes en el Consejo de Ministros. Después, se debatirá allí y en el plazo de ley, se pronunciará

-Siendo este un tema que ha causado tal controversia y un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ¿usted le recomendaría observarla?

La resolución de la Corte IDH, del 1 de julio, se extralimita política y jurídicamente en todos sus alcances y no nos ha dado margen para una respuesta más diplomática. Hemos rechazado, en la forma más clara posible, el intento de la corte de convertirse en un poder del Estado peruano, como si fuera una cámara legisladora, o sustituirse en el Poder Judicial. Como si el Poder Judicial, el Congreso o el Ejecutivo no estuviesen regidos primero por la Constitución peruana. Y he recibido, tras esta comunicación de la corte, varias llamadas de cancilleres de la región, que la consideran inapropiada, inaudita, con intenciones injerencistas

-¿Es posible saber de qué países son esos cancilleres?

No. La diplomacia tiene dos canales: uno abierto donde se hace conocer lo importante y fundamental, y los canales de consultas cuyos contenidos no se difunden, por razones de estado o de estrategia, para salvaguardar la integridad territorial, la soberanía jurídica.

-¿Usted está a favor de que el gobierno promulgue la ley o de que la observe?

Yo tengo una opinión personal que la voy a expresar en el Consejo de Ministros, que es donde corresponde, antes de hacerla de conocimiento de la opinión pública.

-¿Van a pedir la opinión de otros actores, como la fiscalía o el Poder Judicial?

No lo descarto, pero en todo caso, también se le podría pedir informes a las víctimas de Sendero Luminoso para que tengamos, alguna vez, un balance veraz y equitativo.

-Lo que advierte la fiscalía es que no solo se verían afectados casos en los que los investigados o acusados son militares, sino también en los que son investigados o acusados los terroristas...

Para tomar una sopa que viene hervida, hay que esperar que se enfríe…

Carta enviada por Boluarte y Soto a la Corte-IDH.

-En todo caso, ¿la carta enviada a la Corte IDH por la presidenta, junto al presidente del Congreso, se puede interpretar como un adelanto de que no van a observar la norma?

Dejemos que el lector interprete lo que mejor entiende, los intereses del país.

-¿El Perú va a dejar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, saldrá de la Corte IDH?

El gobierno peruano no tiene esa pretensión.

-¿Usted le ha manifestado a la presidenta esa posibilidad o han conversado sobre ese tema?

No hemos abordado, la presidente y yo, el tema, esta posibilidad, de forma explícita.

-¿Podría entonces descartar que el Perú dejará el sistema interamericano?

El canciller del Perú no es el gobierno del Perú.

-Causó controversia el discurso que dio frente al embajador de Canadá, en respuesta al pronunciamiento de un grupo de embajadas contra el proyecto de ley en el Congreso sobre el financiamiento de ONG. Viéndolo en perspectiva, ¿usted se ratifica en que actuó bien?

Yo no conozco, en mi larga trayectoria en el sistema internacional, antecedente alguno en que embajadas se ponen de acuerdo para emitir un pronunciamiento de un anteproyecto de ley del gobierno que los acoge. Ese solo acto viola las convenciones de Ginebra y otros instrumentos internacionales, además de las buenas prácticas diplomáticas. Yo me encontraba en Corea, en visita oficial, y para no escalar respecto a esta indebida actitud, esperé la oportunidad de ser invitado a un acto oficial de la primera embajada que había suscrito el comunicado. Comunicado que, por otro lado, tengo información de que, en algunos casos, no fueron consultadas sus cancillerías.

Comunicado de embajadas.

Si El Comercio recuerda bien y transcribe lo que dije, lo hice en el tono más respetuoso, utilizando las palabras más apropiadas, llamando a la reflexión. En muchos países cuyas embajadas suscribieron ese comunicado ya existen normas que pretenden lo mismo, para asegurar la transparencia de los fondos y el destino de los dineros que entran por la ruta de las ONG [...] Mi reflexión antes de pronunciarme en la Embajada de Canadá es: ¿por qué tanto sobresalto si hay ONG cuyos dineros son lícitos y cuyos destinos están acordes a las libertades a la democracia, a los objetivos de desarrollo del Perú? ¿por que han de preocuparse? Al contrario, bienvenido [...] Como dije entonces, yo no podría darle instrucciones al embajador peruano en Italia para que se pronuncie sobre un proyecto de ley que se debata en la Cámara de Diputados o el Senado italiano, porque eso sería inapropiado por parte del Perú. Y si lo hiciera por cuenta propia, en 24 horas estaría en Lima, cesado en sus funciones.

-¿Recibió alguna respuesta o comunicación de la embajada o el gobierno canadiense luego de ese discurso?

No, no, no hemos recibido respuesta. Para la Cancillería peruana, este exceso ha sido superado.

-¿Alguna de esas embajadas, antes de emitir ese comunicado, intentó reunirse con usted para tratar este tema?

No. Y tampoco sé si hubiese sido pertinente. ¿Por qué la Cancillería debería recibir a un embajador extranjero para que le manifieste su preocupación por un proyecto de ley? Sería un acto que extralimita las funciones de un agente diplomático, conforme a las convenciones internacionales.

-¿No recibiría un embajador con la para tratar directamente ese tema?

Lo recibiría con toda cordialidad y firmeza. Pero si me abordara el tema, le daría la impresión y podría dar por terminada la reunión.