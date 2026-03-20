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Resumen

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En medio de la crisis política que afronta el país, el presidente José Balcázar Zelada quiere dar la impresión de que todo está tranquilo y bajo control. Pero luego asegura que podría remover a cualquier integrante del Gabinete incluso poco antes del voto de confianza, de hacer cambios “nacionalistas” en Petro-Perú y de concertar diálogos con el prófugo Vladimir Cerrón, a quien en esta entrevista llama “amigo” y desea que siga compitiendo en la carrera electoral. Lo buscamos por semanas y ahora nos respondió.

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Entrevista