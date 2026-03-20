¿Cuáles fueron los motivos por los que salió la señora [Denisse] Miralles?

Es una preocupación periodística válida. Tengo las mejores relaciones con ella. El tema es que tenemos que avanzar más en este asunto de la seguridad ciudadana. Y quién más que una persona militar con experiencia y mejores relaciones con la policía. Es obvio que tenemos que colocar a una persona clave para poder enfrentar la criminalidad. Y eso ha sido lo único que ha pesado nada más porque ella —Miralles—se maneja muy bien en la parte financiera y económica, pero obviamente, en el campo de esto, de la seguridad ciudadana, como yo mismo, no puedo tener una opinión certera para decir cómo se acaba.

Sí, pero al decir eso, ¿no está descalificando a la señora Miralles?

No. No olvide usted que son puestos de confianza. Y entonces como presidente tengo que ver dónde coloco a los mejores hombres de tal manera que no hay por qué prejuzgar de que yo haya sacado a la premier por un asunto de incompetencia. No es así.

El Gabinete liderado por Denisse Miralles no duró ni un mes en funciones. Ni llegó a pedir el voto de confianza al Congreso. (Foto: Presidencia)

Insisto. No la sacó por un asunto de incompetencia, sino ¿por qué?

Por la razón que le explico. Como presidente tengo la necesidad de que la lucha tenga más velocidad y qué mejor pensar precisamente en este premier que he nombrado [Luis Arroyo Sánchez].

¿Cuándo solicitará el gabinete el voto de confianza? ¿Será antes o después de las elecciones?

La cuestión de confianza, como ha dicho (Fernando) Rospigliosi, ya se verá en el futuro. No se olvide usted que a partir de las elecciones del 12 de abril, va a haber nuevos actores políticos, senadores y diputados electos. Y luego vienen los dos candidatos presidenciales que se quedarían (para la segunda vuelta), de tal manera que esa gente también va a jugar un protagonismo especial en el manejo de la cosa pública. Entonces, el escenario en ese momento lo decidiremos. Tenemos 30 días todavía a partir de la fecha como para pensar en una solicitud de confianza.

¿Pero será antes o después?

No, no hay por qué pensar en eso. Hay que trabajar primero.

¿Con quién consultó el cambio del nuevo Gabinete?

Eso lo han sacado de contexto. Lo que he expresado claramente es que cuando a mí me han elegido en el Congreso, los puntos que me han recomendado son dos: Primer punto, la seguridad ciudadana, segundo punto las elecciones limpias y transparentes. De tal manera que lo estoy cumpliendo a raya. Esa es la única recomendación que se me ha hecho. En ningún momento a mí me están recomendando a que nombre a un determinado premier. Pregunte usted, por favor, como prensa, el ministro de Economía que es el nombre clave, ¿a quién responde? A ningún partido. Y es la cartera santísima. Al premier lo conozco porque ya ha sido mi ministro de Defensa. En este momento tampoco al Parlamento le conviene estar recomendando porque si recomienda pierden votos en campaña.

El 17 de marzo el presidente José María Balcázar tomó juramento a su nuevo gabinete liderado por Luis Arroyo, quien ocupaba la cartera de Defensa. / Julio Pinan

Presidente, pero usted tiene a algunos ministros que fueron funcionarios de la gestión del expresidente José Jerí…

Sí, puede ser. Yo he dicho siempre: Soy un hombre dialogante. Si hay un hombre de derecha, de centro, de izquierda que sea gente competente y quiere al Perú, yo lo llamo.

¿Qué bancadas les han recomendado elegir a un ministro de Estado?

No, absolutamente. Usted sabe que yo he sido congresista, yo sé consensuar en el Congreso, he liderado comisiones claves como la de elegir al Tribunal Constitucional y las Universidades del Perú. Lo he presidido. He sabido consensuar con ellos y ellos me conocen, conocen mi modesta capacidad intelectual y eso me da fortaleza como para poder ser respetado. La mayoría de congresistas me respetan y yo los respeto también a ellos, pero no para llegar a un punto de que me puedan manipular. Ellos saben perfectamente que no es así. Ahora, que coincida mi decisión con algunos técnicos, bienvenidos.

¿Es su mensaje para todos los partidos políticos?

Hay que ser peruanos, no hay que dividirse, sino sumar.

¿Por qué su relación con el Congreso no es buena?

Le adelanto: Son magníficas.

¿Así?

Oiga pero yo soy congresista. ¿Usted no se ha dado cuenta de la votación que existió (para mi elección)?

Ahora, un sector de la izquierda lo cuestiona por el caso de Petro-Perú y la idea de abrirse camino a la privatización. ¿Cómo toma esto?

Yo acabo de llegar al gobierno, no tengo ni 30 días y no tengo nada que ver con lo que han hecho anteriormente otros gobernantes.

Pero la señora Miralles aprobó el decreto de urgencia (sobre Petro-Perú), ¿no?

Pero con el gobierno anterior.

Pero su gobierno, ¿qué va a hacer entonces?

No, eso tenemos que evaluarlo en Consejo de Ministros y tenga la seguridad que ahí vamos a tomar una posición nacionalista peruana.

¿Y cuál es esa posición nacionalista?

No le puedo adelantar, pues, pero tiene que ser peruana. Ya con eso le digo todo.

O sea, Petro-Perú no se va a privatizar, entonces. Al ser nacionalista [su posición] no se privatiza, ¿no?

Haga su ejercicio de intuición y pasemos a otra pregunta.

Se cuestiona un poco la inexperiencia del señor Luis Arroyo como premier…

¿Qué periodista puede sostener semejante barbaridad? Es un general. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha trabajado en todo el Perú? Lean su currículum. Esa gente pasa por CAEN (Centro de Altos Estudios Nacionales), gente preparada. ¿Cómo va a decir que es un hombre impreparado?

¿Va a llegar sí o sí al voto de confianza con el señor Luis Arroyo? ¿No habrá ningún cambio en el camino?

No, no diga eso porque en el camino puedo ir moviendo las fichas en beneficio del país. Yo soy el presidente de la República, yo puedo remover en cualquier momento a cualquier ministro que no esté precisamente cumpliendo con sus funciones.

O sea, que podría remover a Luis Arroyo.

Pero, pero, ¿por qué no? ¿Por qué, no? Por qué hace esa pregunta si es obvio. Si no él renuncia, por ejemplo, también si no está de acuerdo con la política que él le está imprimiendo al país.

Pero usted lo está designando premier…

Pero por supuesto en este momento es el más competente para liderar el Consejo de Ministros.

Lo que trato de decir es que cómo puede designar a un premier sin tener por lo menos la seguridad de que va a mantenerse en el cargo durante el tiempo transitorio. ¿Por qué lo sacaría de acá a un mes o 15 días?

No he dicho que lo voy a sacar. Usted me está diciendo que si yo podría, por supuesto que podría, pero en mi hipótesis no está en este caso del premier. El premier es un hombre sumamente dialogante y que convoca de por sí a ser líder en el equipo ministerial. Necesitamos a una persona que lidere este momento más crítico de la criminalidad y por eso está ahí y es un hombre respetado en las Fuerzas Armadas porque lo conocen bien.

¿Podríamos decir que si en el camino no responde a las políticas que usted plantea, podría removerlo porque está en sus capacidades?

Y al mismo tiempo incluso cabe la posibilidad de que algún día me diga, “doctor, yo no estoy de acuerdo con la línea política que usted está imprimiendo. Me retiro, me voy”. Son cargos de confianza.

¿El Congreso lo manipula?

No. Yo soy un hombre totalmente independiente. Yo soy un hombre mínimamente culto como para poder tener una personalidad firme y poder discutir con la gente y esa cultura me permite ser un hombre independiente. Y ahí en el Congreso me conocen.

El prófugo de la justicia Vladimir Cerrón lidera, desde la clandestinidad, la bancada de Perú Libre que integra José María Balcázar.

¿Cuándo fue la última vez que conversó con el señor Vladimir Cerrón?

No recuerdo exactamente. No recuerdo. Pero yo lo veo al presidente del partido dialogar con todos los periodistas vía Internet, WhatsApp. De tal manera que yo creo que con Vladimir es una cosa aparte, distinta, no tenemos ninguna diferencia con él y por supuesto que es mi amigo y desearía que siga compitiendo con los demás candidatos, que también los conozco. Apostemos por el diálogo sano.

¿En esta ronda de diálogos con algunos partidos políticos, usted también va a sostener conversaciones con el señor Cerrón?

Con todos, con todo, por supuesto. ¿Por qué no? Porque eso sería aplicar lo que le llaman los abogados penalistas, el derecho penal del enemigo, porque está una persona denunciada, ya se le presume que está condenada y rematada. No pues…

¿Ese diálogo será este mes ?

Sí, eso lo estamos viendo, estamos viendo eso.

Pero al estar con un proceso judicial y al ser prófugo a su vez, ¿no se siente acaso cómplice por contactarse con él?

No, porque imagínese usted si estuviera condenado, ¿acaso no podría ir a visitar a los condenados en el penal? Los visitaría a cualquiera. Es un derecho humano. Hay que visitar incluso las cárceles. Eso no está prohibido. A cualquier sentenciado y rematado se le visita en las cárceles. ¿Por qué no?

Usted ha sido juez.

Claro, 30 años. Por eso hablo con propiedad.

Por eso mismo. ¿No le hace ruido por lo menos que un exjuez hable con un prófugo de la justicia?

No, acá olvídese de los ruidos políticos. Aquí lo que se construye es un nuevo país. Eso es lo que ha faltado. Las élites limeñas nunca quisieron que el Perú se manejara en forma integral, integrando a los hermanos del sur.

Con respecto al indulto humanitario, a Pedro Castillo, ¿qué ha pensado?

Un indulto procede cuando una persona está condenada de forma definitiva y no hay ningún recurso más que se postule. En este caso hasta cuando yo sé el presidente Castillo ha presentado sus recursos de apelación, indicando que él es inocente y cosas totalmente distintas a un indulto.

¿No le envió una carta a usted?

No. Lo que he visto por las redes es una solicitud de un abogado que tiene Pedro Castillo, pero parece que no conoce derecho, al parecer, porque cómo me va a plantear indulto si él mismo ha apelado la sentencia.

Entonces su posición seguirá siendo esa…

No es que no me guste, el problema es que legalmente no procede.

¿Cómo actuará sobre el salvoconducto de Betssy Chávez?

Eso no se ha tocado. Eso es un asunto que está en manos de las embajadas. No hay ningún reclamo en el Ejecutivo. Nadie ha planteado nada y de tal manera que no podría yo hablar sobre ese tema por este momento.

¿Pero personalmente lo ve con posibilidades de otorgarle o no?

No. No me puedes hacer esas disquisiciones.

El señor Rodolfo Acuña, ministro de Economía, tiene un proceso vigente por lavado de activos. Presidente, ¿usted sabía de esto?

No, no sabía, pero eso es un asunto judicializado. Yo no tengo ningún prejuicio por los denunciados. Soy abogado y juez desde hace tantos años. Ahora, en estos últimos tiempos, con el código penal y el código procesal que se dio puerta abierta para que cualquier persona denuncie a otra para cortarle las vías, por ejemplo, políticas, mancillar en su honor, aunque esté cuatro o cinco años denunciado, aunque lo absuelvan, el hombre ya no puede postular a ningún cargo público. Cuántas denuncias yo he archivado y he absuelto en el Poder Judicial precisamente por esas malas malas personas que son perversas, muchas de ellas que denuncian a otros por asuntos personales o políticos. Hay que tener mucho cuidado con las denuncias que están a nivel de fiscalías o PJ.

¿La decisión de sacar a Miralles fue porque no alcanzaba los votos de confianza?

No, yo tengo muy buenos amigos en el Congreso [que iban a apoyarla]. Yo conozco a gente pensante, gente que votó por mí. Si usted le pregunta a todas las bancadas [le dirán lo mismo]. Acaba de declarar la lideresa de la bancada de Fuerza Popular por ejemplo, quien se ha expresado muy bien, las otras bancadas igual. Yo no tengo ninguna resistencia porque yo he trabajado en forma armoniosa con ellos.

¿Qué bancadas mostraron disposición a negarle la confianza?

Que yo sepa, ninguna, ni siquiera la izquierda ha manifestado alguna posición porque es muy riesgoso. Fíjese usted, la mayoría está en campaña política por la reelección. ¿Usted cree que le habría convenido censurar a un equipo ministerial de la calidad que son los que he tenido? ¿Qué puntos habrían ganado o habrían perdido? Seguro que habrían perdido porque la ciudadanía está de acuerdo con las medidas que estamos dando.

¿No hay bancadas que mostraron su disposición a negar la confianza?.

No. Me estiman como yo a ellos.

¿También Renovación Popular?

Los generales son mis grandes amigos [en aparente alusión a los almirantes en retiro José Cueto y Jorge Montoya, quienes pertenecen a la bancada Honor y Democracia]. Una cosa es que salgan por razones políticas de campaña y otra cosa que yo me lleve bien personalmente con ellos.

Pero han mostrado su negativa…

Que yo sepa no me han transmitido eso.

¿Le han alcanzado la postura de ellos?

La que se reunió con las bancadas fue la premier porque era su trabajo, no mío, para la confianza, pero ella tenía la certeza que no podrían negarle la confianza.

¿César Acuña lo ha llamado?

No, por ejemplo, ahí yo pongo mi celular aquí a cualquier persona amiga o para que vean que jamás me ha llamado todos este mes. Aquí está mi celular, no me ha llamado. Somos amigos de años, no de ahorita.

¿Qué tan cierto es que César Acuña tuvo influencia en que se frustre la juramentación de Hernando de Soto?

Lo único que sé es que de Soto y Acuña son viejos amigos. O sea, que esos pequeños encuentros de que si me llamó una vez o que lo llamó tres veces, eso no quita que al parecer sigan siendo grandes amigos. El doctor De Soto es un gran hombre, un gran economista. Lo que pasa es que el tiempo que él pensaba hacer en el gobierno, no le alcanzaba para desarrollar las propuestas que él me decía de ministros, porque estamos hablando de apenas de cuatro o cinco meses. Eso lo desalentó porque él quería proponerme con buena fe un equipo de ministros que tenía que desarrollar un programa a largo plazo.

¿Qué cartas tomará sobre el ministro de Energía y Minas, quien habría abusado de una menor de 16 años cuando él tenía 47?

He conversado con él sobre este tema y él me ha dicho que esa situación es un caso muy viejo, muy antiguo, que él respeta mucho a su expareja porque con ella ha convivido, ha tenido un hijo y que ese recuerdo que ha tenido hasta hoy lo mantiene. Más bien le ha sorprendido de que alguien esté de repente tras ella para hacerle daño políticamente, dado que ahora es ministro, pero que él no tiene ningún tipo de resentimiento. Es un asunto familiar de muchos años pasados donde ha sido pareja, que él puede acreditar que no ha habido ningún tipo de desavenencias y la protección económica que le ha dado a la familia ha sido puntual. Él me dice “yo no tengo ningún mal recuerdo de ellos, de la pareja, de mi hijo.” Entonces, esas cosas yo creo que, familiares, no hay que magnificar tampoco.

¿Usted está de acuerdo con que el ministro de Energía y Minas haya estado con una menor de 16 años cuando él tenía 47 años?

No sé. Yo lo único que sé por la noticia que ha aparecido en las redes que informa que Willax, creo, que va a sacar una información. Bueno, ahí se defenderá. Él explicará el caso. Yo no conozco mayormente. Lo único que sé es que ha sido su pareja y han tenido un hijo. Eso es lo que sé.

¿Lo va a retirar por ese escándalo?

No. Veré si hay alguna cosa, que haya una sentencia, por supuesto que sí (lo retiraré). Pero si no hay sentencia tenemos que evaluarlo bien.

Presidente, ¿Usted se encuentra bien de salud?

Siempre. Mis enemigos siempre hablan de que estoy mal, pero ya lo dije, yo cada día me encuentro más lúcido. Soy un tipo de familia longeva. Espero pasar los 100 años.

¿Acudió a un centro médico en los últimos días, en las últimas semanas?

No, porque si fuera así estaría registrado. Pero de lo que usted está conversando conmigo, ya se puede dar cuenta: mi cociente intelectual no ha bajado.

La presidenta del TC ha dicho que ha detectado una inconsistencia con respecto al trámite del caso de Cerrón..

Sí lo he leído. Lo único que sé yo, por mi formación académica y jurisprudencial que tengo, es que el habeas corpus nació precisamente para hacer un recurso fulminante, en el acto. Lo que debe criticarse más bien es por qué se demoran tanto los habeas corpus. Es una barbaridad en el Perú. Los jueces en primer término y a las 24 horas resolver el asunto para saber si procede o no. De tal manera que ese cargo de que el TC lo ha programado rápidamente, es un cargo totalmente fuera de la finalidad que tiene todo habeas corpus como garantía constitucional. Habría que criticar más bien, si el caso Cerrón se ha hecho rápido, por qué las demás sanciones a jueces que tienen años, siguen sin resolverse.

¿Se pudo contactar con el presidente de Chile José Antonio Kast?

No. El señor canciller fue allá y le dio mis saludos y él ha dicho que tendría deseos de visitar al Perú y yo le he dicho que en cualquier momento no hay ningún inconveniente en recibirlo porque los latinoamericanos también necesitamos unirnos.

¿Cree que hay una habrá una nueva crisis migratoria?

Bueno, la puede haber. Pero no se olvide usted que las crisis migratorias que aparecieron, la humanidad fue migrante.

¿Cerrón va a caer este año, antes de que se proclame al nuevo presidente?

Esa chamba es de la Policía que está encargada hace tiempo y de la Fiscalía. (...) Ese es un asunto que no me compete a mí, sería entrometerme en las investigaciones que están en curso.

¿Habrá aumento en la remuneración mínima vital?

No, por el momento no se ha presentado esa posibilidad de discutirlo. Estamos trabajando, como le digo, apenas 20 días en los temas más centrales.