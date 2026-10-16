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"[La propuesta de Ley MAPE] no es un Reinfo disfrazado ni su continuidad", afirmó la viceministra de Minas, Mayra Figueroa. (Foto: MINEM)
"[La propuesta de Ley MAPE] no es un Reinfo disfrazado ni su continuidad", afirmó la viceministra de Minas, Mayra Figueroa. (Foto: MINEM)
Por Sebastian Ortiz Martínez

La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, defiende el proyecto de Ley MAPE del gobierno y detalla que el plazo que tendrán los mineros informales para concluir el proceso de formalización será de 18 meses y ya no de dos años.

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