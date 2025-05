— La Ley N°32213 que amplió el Reinfo hasta fines de junio y que le da al Ejecutivo la potestad de extenderlo hasta diciembre no contempla la figura de sucesión del registro. ¿Por qué, entonces el Ministerio de Energía y Minas sí lo desarrolla en su reglamento?

A ver, el Ministerio de Energía y Minas asume la rectoría de todo el proceso. Eso antes estaba en los gobiernos regionales. Ahora que nosotros hemos asumido la competencia tenemos que rectificar las cosas que los gobiernos regionales no hicieron en su momento [...] La norma del Congreso [la Ley N°32213] tampoco habla de la depuración del Reinfo. Sin embargo, lo hemos reglamentado ahora que vamos a depurar el Reinfo y vamos a excluir a varios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos la rectoría sobre la formalización de la minería informal. La ley te da una pauta general.

— ¿No se ha dado un exceso en la reglamentación, como señalan algunos congresistas?

No, no es ir más allá de la norma. Y los congresistas no tienen todos los elementos sobre la formalización minera, ellos dan una norma general y dicen “tú encárgate, ministerio del tema”. Nosotros para encarganos del tema tenemos que ver varios puntos, entre ellos está la depuración del Reinfo, está el tema de la sucesión y otros.

Además, yo creo que se está tergiversando el tema. ¿Por qué? Porque la transferencia de la titularidad del Reinfo por sucesión no es la herencia, como le han puesto absurdamente. Y esto ya estaba regulado en el DS 018-2017-EM. Lo que hemos hecho es aclarar el tema [...] Esta norma tiene un tema ambiental importantísimo. El titular de una concesión tiene la labor de remediar cualquier impacto ambiental. Si esta persona muere, ¿quién va a hacerse cargo? Tienen que hacerse cargo justamente los herederos, los que suceden. Esta norma busca evitar un vacío en el tema ambiental.

— La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha advertido que el Minem, con este dispositivo, está ayudando a que “perpetúe la condición de informalidad” en el sector “bajo el escudo de la herencia”. ¿No constituye un retroceso esta normativa?

No, ese argumento [de la SNMPE] no tiene ningún sentido, es completamente absurdo. ¿Por qué? Porque el proceso de formalización minera tiene un principio y un fin. Posiblemente, acabe en diciembre, pero más allá de diciembre ya no va. Entonces, el Reinfo solamente va a durar hasta el 31 de diciembre. Las personas que vayan a recibir la transferencia del Reinfo por sucesión también van a acabar el 31 de diciembre de 2025. Nada de que se perpetúa.

— ¿Qué sucede si el Reinfo es ampliado a fin de año por el Congreso, como ha sucedido anteriormente?

Yo no sé, no soy pitoniso, yo no puedo saber qué va a pasar. Esa es una decisión que tienen que tomar los congresistas. Si los congresistas dicen que el Reinfo es para siempre, eso es un tema que lo ven ellos, no lo vemos nosotros. Nosotros [en el Minem] tenemos que trabajar en base a la ley. Y esta me señala que yo tengo que respetar ciertos aspectos básicos y uno de ellos es la transferencia de la titularidad [del Reinfo] para garantizar que cuando la persona [el minero informal] se muere, sus hijos puedan hacerse cargo de todos los pasivos ambientales que él está dejando.

— ¿Si el Reinfo se puede heredar, se puede vender?

No, no cabe esa posibilidad. El Reinfo nunca se ha podido vender, jamás. El Reinfo es personal.

— ¿El Ministerio de Energía y Minas dará marcha atrás con la figura de la sucesión?

Esta es una norma necesaria, es una medida de Estado necesaria. Nosotros no podemos dar marcha atrás con la sucesión, porque hay alguien que interpreta mal la norma. No vamos a ir para atrás, está norma está siendo mal interpretada, no perpetúa ningún Reinfo. El Reinfo se acaba cuando acabe el proceso de formalización.

— Si el Congreso amplía el Reinfo en diciembre, ¿este reglamento va a seguir vigente? ¿La sucesión también?

Cuando acaba el proceso de formalización, también acaba la sucesión [del Reinfo]. Si es que el Congreso decide ampliar el Reinfo, todas las normas del proceso de formalización van a seguir vigentes [...] No le puede pedir al Ministerio de Energía y Minas que le ponga una fecha de termino al Reinfo, porque no tiene la capacidad de hacer una ley, eso lo tiene que hacer el Congreso.

— La SNMPE también ha cuestionado que en el reglamento de la Ley N°3221 se establezca que se levantará la suspensión del Reinfo si el minero informal, además de contar con Ruc, cumple con solo uno de los cuatro requisitos del artículo 4 del Decreto Supremo N° 009-2021-EM. ¿Por qué se ha relajado esto?

No se ha relajado nada, al contrario, se están poniendo más trabas, se está haciendo una exclusión que antes no existía. Antes el minero que estaba suspendido podía seguir así por siempre. Y recién con este reglamento hemos dicho “ya no más”. Ahora si en 45 días no levantan esa suspensión, lo botamos, lo excluimos [del Reinfo]. Eso no existía antes y ahora sí.

— El borrador de la nueva Ley MAPE que alista la Comisión de Energía y Minas se aleja de la propuesta original del Ejecutivo. Y, de acuerdo con expertos, busca favorecer a la informalidad. ¿Cuál es la postura de su oficina sobre esta situación?

Todavía no hemos revisado el texto, porque todavía no existe un predictamen final. Ellos [en la comisión] siguen discutiendo el tema. Nosotros hoy [lunes 19 de mayo] hemos presentado un documento al Congreso, donde hemos presentado 15 sugerencias para la discusión de la Ley MAPE. Y esos temas los hemos discutido con todos los gremios mineros, con la academia, entre otros. Le estamos enviando al Congreso este material que es muy importante para que se haga una buena Ley MAPE.

— ¿Dentro de la nueva Ley MAPE se debe incluir la figura de la sucesión?

No es necesario.

— ¿Por qué?

Porque si ya no hay proceso de formalización, ya no se requiere. La normativa de la sucesión está dada para el proceso de formalización y este acaba el 31 de diciembre.

— Solo el 2% de los 84 mil mineros que han accedido al Reinfo han logrado formalizarse. ¿Está fórmula, a su juicio, fracasó?

Este proceso de formalización ha sido muy mal llevado, evidentemente. Y, por ello, es que se tiene este bajo nivel de éxito. Nosotros, en el Minem, tenemos la responsabilidad de tratar de que esto mejor. Evidentemente, tenemos muy poco plazo. Lo que los gobiernos regionales no hicieron en 12 años, ahora pretenden que nosotros lo hagamos en seis meses, lo cual es una locura. Pero hemos asumido el reto y creemos que sí vamos a poder avanzar algo más de lo que se ha hecho.

— De acuerdo con exministros de Energía y Minas y expertos, existe el peligro de que esta figura de la sucesión perpetúe el Reinfo. Esto al no tener la certeza de que efectivamente el 31 de diciembre se vaya a concluir el proceso de formalización. ¿Por qué el gobierno incluyó en el reglamento este dispositivo que juega a favor de la minería ilegal?

Una vez más le explico, que el Congreso amplíe el Reinfo un año, dos años o que lo perpetúe es un tema del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Y, segundo, nosotros tenemos que trabajar en base a las normas dadas, el proceso de formalización [hoy] tiene un plazo y nosotros trabajamos en función a ello. Esta norma es una salvaguarda al tema ambiental, la sucesión, no tergiversemos las cosas.