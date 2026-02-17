Ernesto Álvarez advierte que censura a José Jerí dejaría al país sin jefe de Estado y presidente del Congreso

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez se pronunció sobre el pleno extraordinario convocado para debatir la censura del presidente José Jeri, y advirtió que una eventual destitución podría colocar al país en una situación de acefalía institucional.

Álvarez explicó que la agenda única del pleno extraordinario no permite la elección de un nuevo presidente del Congreso, ya que la Constitución exige que la convocatoria trate un solo tema específico.

De concretarse la censura, sería necesario impulsar una nueva moción extraordinaria con al menos 78 firmas para poder elegir a una nueva autoridad legislativa que se convierta en presidente, y dicho proceso no sería inmediato.

“Mientras tanto, el país quedaría acéfalo, sin jefe de Estado, sin jefe de gobierno y sin presidente del Congreso”, alertó Álvarez en entrevista con Canal N.

Además, sostuvo que varios congresistas están actuando bajo la lógica de campaña electoral y pidió prudencia durante el debate. En su opinión, no se ha evidenciado que Jerí haya cometido algún delito, incluso ninguna falta administrativa.

“Se han planteado hechos que muchas veces son materia de elucubración e incluso de manipulación”, señaló.

Asimismo, cuestionó que los supuestos cuestionamientos éticos mencionados durante el debate corresponderían a actuaciones realizadas como presidente de la República y no como titular del Congreso, lo que genera un contrasentido jurídico.