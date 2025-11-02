El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, adelantó que el Gobierno evalúa demandas ante el Tribunal Constitucional (TC) por las diversas leyes aprobadas por el Congreso de la República que afectan el equilibrio fiscal.

En entrevista con “Panorama”, señaló que la intención del Ejecutivo encabezado por el presidente José Jerí es dejar un “legado” respecto a las normas que tendrían un impacto económico en nuestro país en el futuro.

“Tenemos la posibilidad de que como Ejecutivo, podamos presentar una demanda de inconstitucionalidad en aquellos casos donde se agravia seriamente la posibilidad de mantener el equilibrio presupuestal”, expresó.

“Sí [estamos evaluando esa posibilidad], estoy seguro que el presidente y el Consejo de Ministros está decidido porque ese tiene que ser nuestro legado”, agregó.

Como se recuerda, días atrás el Consejo Fiscal (CF) manifestó su profunda preocupación por la proliferación de leyes en el Congreso de la República con significativos impactos negativos sobre las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo.

La entidad, que vela por finanzas públicas responsables, advirtió también sobre las severas consecuencias adversas que esta situación tendría sobre la sostenibilidad fiscal del país.

El informe del CF señaló que cinco leyes promulgadas desde agosto del 2024 generarían un costo fiscal adicional cercano a los S/22 mil millones anuales (1,8% del PBI), según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De otro lado, la entidad analizó 101 leyes promulgadas por insistencia en el presente período legislativo y reveló que estas tendrían un costo fiscal anual conjunto mayor a los S/36 mil millones, un monto que es aproximadamente 65 veces superior al costo de las leyes promulgadas por insistencia entre 2006 y 2021 (los últimos 15 años).

Quieren que Velarde siga en el BCR

De otro lado, el primer ministro aseveró que si bien la agenda de la reunión entre el presidente José Jerí y el titular del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, era reservada, la intención del Gobierno es que siga al frente de la institución dentro de los próximos cinco años.

“No ha trascendido [lo que hablaron] por cuanto la agenda de ellos era reservada. Obviamente todos como peruanos entendemos que no solamente se trata de un respaldo del Ejecutivo al presidente del BCR, sino esencialmente es un pedido que creo yo que todos los peruanos que queremos un Perú desarrollado le podríamos hacer: tiene usted que continuar el siguiente quinquenio”, subrayó.

“Todo su legado, todo su esfuerzo, todo su compromiso se puede ir al agua si es que usted abandona en ese momento al Perú”, agregó Álvarez Miranda.

No obstante, indicó que la permanencia de Velarde al frente del BCR dependerá de los resultados de las próximas elecciones generales del 2026 y del nuevo gobierno que asuma el 28 de julio de ese año.

“Seguramente que el presidente del BCR lo que le ha dicho es: ‘le agradezco, pero claro estoy en manos del siguiente gobierno. dependerá de la elección de los peruanos para ver qué eligen: el caos, la pobreza, el empobrecimiento o seguir con una economía manejada de manera responsable y seria’”, sentenció.