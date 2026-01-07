El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, designó como asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a David Ojeda Parra, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el gobierno de la vacada expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

A través de la Resolución Ministerial Nº 002-2026-PCM, se oficializó el nombramiento de Ojeda Parra como asesor de Alta Dirección del Despacho de la PCM, cargo que se encontraba vacante.

La decisión se publicó este miércoles 7 de enero en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y lleva la firma de Álvarez Miranda.

Resolución de la PCM sobre David Ojeda Parra.

David Ojeda Parra nació en la ciudad del Cusco en el año 1963. De 1978 a 1981 estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado (ESEP), terminando los estudios de la carrera técnica de Mecánica Automotriz.

Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en 1982, graduándose como subteniente de Infantería y dado de alta como Oficial el 1 de enero de 1986, conformando la Promoción “Héroes de San Pablo”.

Por su especialidad de comando del Ejército fue destinado al Batallón de Comandos “Comandante Ladislao Espinar” N° 19, unidad en la que sirvió durante el conflicto del Alto Cenepa, en 1995, donde lideró la Patrulla “Darío”.

Por este hecho fue considerado “Defensor Calificado de la Patria” y condecorado con la Medalla al Combatiente Mariscal Andrés Avelino Cáceres.

Ojeda Parra fue comandante general del Ejército del 19 de diciembre del 2022 al 31 de diciembre del 2023. Posteriormente, Dina Boluarte lo nombró jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cargo que ejerció del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2025.