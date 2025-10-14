Ernesto Álvarez juró como primer ministro: ¿Cuáles son las pruebas que debe enfrentar el Gabinete de José Jerí?

Cinco días después de asumir la Presidencia de la República, José Jerí tomó juramento a los integrantes del primer Gabinete Ministerial de su gobierno, que está liderado por el jurista Ernesto Álvarez Miranda. El ex titular del Tribunal Constitucional y ex decano de la Facultad de Derecho de la USMP ha tenido posturas cercanas a la derecha conservadora y ha calificado como “subversivas” a las protestas convocadas para este miércoles.

Al respecto, el analista político Enrique Castillo consideró que Álvarez Miranda “es un gran jurista”, pero advirtió que “no la va a tener nada fácil”. “¿Por qué? Porque durante todo este tiempo, él ha tenido posturas propias de una línea conservadora y se ha enfrentado en redes sociales con todo el espectro del centro y de la izquierda”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, remarcó que sus pronunciamientos en X (antes Twitter) y en medios de comunicación han sido políticos, por lo que esto “puede cerrarle las puertas” en un sector de la ciudadanía.

Castillo sostuvo que el presidente Jerí pasó de buscar un primer ministro con un perfil empresarial a uno como Álvarez, cuya experiencia en el Estado se limita al Tribunal Constitucional, una institución técnica y hasta académica.

“Tiene militancia en el PPC, pero no ha tenido experiencia en la gestión política en la línea gubernamental. Entonces, eso lo pone a él en una situación delicada. Su actividad ha sido jurídica y académica. Eso no lo convierte en la persona con muñeca y cintura política que se requiere para un momento como este”, expresó.

El analista político afirmó que uno de los principales retos del nuevo presidente del Consejo de Ministros será “asumir una postura dialogante” y dejar de lado su postura conservadora.

Añadió que la designación de Denisse Miralles como ministra de Economía y Finanzas- al haber sido cercana al ex titular del MEF José Salardi (hoy en el equipo de plan de gobierno de Alianza para el Progreso)- puede ser percibida como parte de la cuota del partido de César Acuña. “Quizás sea cierto o quizás, no, pero esa es la lectura política que se va a tener”.

La nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil, fue candidata de APP al Congreso complementario en el 2020. Y estuvo afiliada en el partido apepista hasta julio de ese año.

Leslie Shica Seguil es la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. (Foto: Presidencia) / JAIRO DIAZ

Precisamente, el último domingo, fuentes de este Diario indicaron que APP ha acercado hojas de vida de personajes cercanos a Acuña para el MIDIS.

Consolidar el gobierno y la seguridad

El analista político Luis Benavente refirió que Álvarez Miranda “es un abogado con prestigio” y que, a pesar de su postura conservadora, se debe esperar su actuación en la cancha para evaluar su conducta política.

En diálogo con este Diario, el director de Vox Populi sostuvo que los dos principales retos del nuevo Gabinete Ministerial es consolidar el gobierno de Jerí, sobre todo ante las protestas convocadas en su contra, y la seguridad ciudadana. “Este ´último es un tema extremo, equivalente al terrorismo hace 30 años. El Perú se está desangrando por la criminalidad organizada y el gobierno [de Dina Boluarte] no mostró resultados”, complementó.

También sostuvo que el equipo ministerial tiene que “recuperar la confianza” de la ciudadanía y convocar a una integración nacional.

“Un tercer punto es el estricto cumplimiento del cronograma electoral, la transición no ha tenido impacto en la economía, y eso es bueno para la estabilidad”, dijo.

Benavente indicó que Álvarez tendrá dos pruebas de fuego: la protesta de la Generación Z, convocada para este miércoles, y la solicitud del voto de confianza al Parlamento.

“Yo veo un patrón, cada vez que entra un presidente tras una vacancia, lo primero que hace [un sector] es incendiar la calle para bajárselo, la protesta de mañana puede apuntar a eso”, alertó.

Al ser consultado sobre si el expresidente del TC representa el Gabinete de “ancha base” que ofreció Jerí, Benavente respondió que eso se verá con las decisiones que tome el nuevo primer ministro.

Una muestra de diálogo

Fernando Huamán, director del Centro de Investigación en Opinión Pública (CIOP) de la Universidad de Piura, dijo que el primer reto del Gabinete liderado por Ernesto Álvarez será reconocer y aceptar que los jóvenes de la Generación Z “tienen algo que decir”. Agregó que este miércoles, el primer ministro debe pronunciarse sobre las marchas, a las que calificó en X como “subversivas”.

“La marcha en sí misma no puede ser calificada, a priori, como subversiva. El primer ministro comienza con una percepción negativa en este punto. Debe ser el primero en salir y mostrarse dialogante”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Huamán consideró que el Gabinete debe responder a la “ancha base” de la ciudadanía y no de partidos políticos.

“Jerí ha tenido gestos de comunicación, de cercanía a los problemas como la inseguridad, la marcha de este miércoles es en contra de la clase política. Él tiene mayor margen al que tuvo Manuel Merino en noviembre de 2020. Porque Merino ingresó en reemplazo de Martín Vizcarra, que tenía un alto capital político. Pero Jerí sucede a Dina Boluarte, que tiene casi nulo capital político”, explicó.

Recordó que a Boluarte Zegarra se le cuestionó por su “falta de empatía”. “Ella dijo que se bañaba en manteca, el presidente y el primer ministro no tienen que hacer eso”, acotó.