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Resumen

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“Hay un cúmulo de leyes que en el Perú favorecen directamente al delincuente”, remarcó el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez. (Foto: César Campos/ El Comercio)
“Hay un cúmulo de leyes que en el Perú favorecen directamente al delincuente”, remarcó el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez. (Foto: César Campos/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, consideró que llevar el debate sobre lo que puede modificar o no el Senado de los dictámenes que provengan de la cámara baja al tema de facultades “es boicotear”. Agregó, en entrevista con El Comercio, que “es un excelente pretexto para entrampar” la delegación.

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Entrevista