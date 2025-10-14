El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento del primer Gabinete Ministerial del presidente José Jerí, que estará encabezado por Ernesto Álvarez, extitular del Tribunal Constitucional (TC).
A través de la Resolución Suprema Nº 231-2025-PCM, publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se aprobó la designación de Álvarez Miranda.
Asimismo, mediante otras resoluciones, se oficializaron los nombramientos de Óscar Fernández y César Quispe como ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, y de la Producción, respectivamente.
Del mismo modo, con Teresa Mera, nueva titular de Comercio Exterior y Turismo, y Luis Enrique Bravo, designado ministro de Energía y Minas.
Igualmente, con Aldo Prieto, nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, y Wilder Sifuentes, titular de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
En el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se designó a Sandra Gutiérrez, mientras que en el de Ambiente, Miguel Ángel Espichán ejercerá su titularidad.
Respecto a la cartera de Cultura, se nombró a Alfredo Luna como ministro. En tanto, Lesly Shica, excandidata al Congreso en el 2020 de Alianza para el Progreso (APP), juró como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Hugo de Zela se encargará de la Cancillería, mientras que Walter Martínez lo hará en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, al igual que César Díaz Peche en Defensa y Denisse Miralles en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Además, Jorge Figueroa Guzmán asume como titular del Ministerio de Educación y Luis Quiroz Avilés liderará el sector Salud, mientras que Vicente Tiburcio estará al frente del Ministerio del Interior (Mininter).
Finalmente, como titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) fue nombrado Vladimir Cuno Salcedo. Todas las resoluciones llevan las firmas del presidente José Jerí y de su primer ministro, Ernesto Álvarez.
