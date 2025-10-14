El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento del primer Gabinete Ministerial del presidente José Jerí, que estará encabezado por Ernesto Álvarez, extitular del Tribunal Constitucional (TC).

A través de la Resolución Suprema Nº 231-2025-PCM, publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se aprobó la designación de Álvarez Miranda.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Resolución suprema que oficializa designación de Ernesto Álvarez como primer ministro. (Foto: El Peruano)

Asimismo, mediante otras resoluciones, se oficializaron los nombramientos de Óscar Fernández y César Quispe como ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, y de la Producción, respectivamente.

Del mismo modo, con Teresa Mera, nueva titular de Comercio Exterior y Turismo, y Luis Enrique Bravo, designado ministro de Energía y Minas.

Igualmente, con Aldo Prieto, nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, y Wilder Sifuentes, titular de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se designó a Sandra Gutiérrez, mientras que en el de Ambiente, Miguel Ángel Espichán ejercerá su titularidad.

LEE MÁS: Opiniones divididas entre congresistas tras designación de Ernesto Álvarez como jefe del Gabinete Ministerial

Respecto a la cartera de Cultura, se nombró a Alfredo Luna como ministro. En tanto, Lesly Shica, excandidata al Congreso en el 2020 de Alianza para el Progreso (APP), juró como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Hugo de Zela se encargará de la Cancillería, mientras que Walter Martínez lo hará en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, al igual que César Díaz Peche en Defensa y Denisse Miralles en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, Jorge Figueroa Guzmán asume como titular del Ministerio de Educación y Luis Quiroz Avilés liderará el sector Salud, mientras que Vicente Tiburcio estará al frente del Ministerio del Interior (Mininter).

Finalmente, como titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) fue nombrado Vladimir Cuno Salcedo. Todas las resoluciones llevan las firmas del presidente José Jerí y de su primer ministro, Ernesto Álvarez.