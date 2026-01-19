El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, afirmó que Palacio de Gobierno no tiene ningún filtro que le permita saber que un invitado está siendo investigado o que tenga antecedentes fiscales o judiciales, tras revelarse que un empresario chino con arresto domiciliario visitó la sede del Ejecutivo en tres oportunidades.

En entrevista con el programa “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, el primer ministro atribuyó este hecho a la falta de interoperabilidad en el Estado y dijo que quienes ingresan a Palacio lo hacen siempre por invitación de alguien.

“De eso hemos conversado anoche y el tema es muy claro: por el tema de la falta de interoperabilidad que hay en el Estado mismo, Palacio no tiene ningún filtro, información o sistema que le permita saber que un invitado está siendo investigado por el Ministerio Público o que ha tenido una condena o que tiene antecedentes policiales”, expresó.

“No hay interoperabilidad institucional. Técnicamente sí [puede entrar un narco o un asesino] y ese es uno de los grandes problemas que hemos observado. No hay mayor control porque los que van a ser invitados o los que ingresan a Palacio, lo hacen siempre invitados por alguien. Se guarda un registro de quien los ha invitado”, agregó.

Álvarez Miranda indicó que hoy día “deben estar jalándole las orejas” a la persona que invitó a Ji Wu Xiaodong y “tratando de conversar” con ella para saber cuál fue el motivo para permitirle el ingreso a la sede del Ejecutivo.

“Parece ser que obedece a la misma lógica: estos chinos habrían ofrecido un gran megaevento para que el presidente se luzca y se establezca la evidencia de una gran relación con China. Es un engaño, un engañamuchachos que tenía como trasfondo -seguramente- pedidos de distinto nivel o grado, de los más grandes hasta los más precarios y mezquinos”, aseveró.

“Entiendo que esta segunda reunión -chinito 2- es precisamente más de lo mismo. ‘Es el megaevento, vamos a brillar a nivel nacional con este evento magnífico, aquí está entrando una delegación de empresarios chinos para apoyar’. ¿En ese momento va a expurgar a ver qué antecedentes fiscales y judiciales tiene cada uno? No se hizo. ¿Se debería hacer? Sí”, añadió.

Finalmente, Ernesto Álvarez aseguró que este hecho se subsanará, aunque no puso fecha ni plazo. “Sí [vamos a corregir], pero las listas tienen que ser entregadas un día antes para poder tener tiempo”, sentenció.

El caso

“Cuarto Poder” reveló el último domingo que el empresario chino Ji Wu Xiaodong, que tenía una orden judicial de arresto domiciliario por 24 meses en su contra, visitó tres veces Palacio de Gobierno entre diciembre del 2025 y enero de este año.

Según el dominical, en una de las tres ocasiones se reunió con el presidente José Jerí. Dicho personaje está involucrado, según el Ministerio Público, en la presunta organización criminal denominada “Los Hostiles de la Amazonía”, dedicada al tráfico ilegal de madera.

El viernes 12 de diciembre del año pasado, Ji Wu Xiaodong registra la primera visita a Palacio en la era de José Jerí. El motivo: reunión de trabajo.

La persona que lo recibió fue Mirelia Cano Gutiérrez, de la Subsecretaria de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional. Llegó en compañía del empresario chino Zhihua Yang, a quien el mandatario llama ‘Johnny’.

El 29 de diciembre volvió a Palacio, nuevamente con Zhihua Yang. Fue también una reunión de trabajo y la funcionaria que lo recibió fue Johanna Ocampo Santos, jefa de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa. La visita fue desde las 9:32 a.m. hasta las 12:26 p.m.

El 5 de enero de este año Ji Wu Xiaodong y ‘Johnny’ llegaron nuevamente hasta la Casa de Pizarro, siendo recibidos también por Ocampo Santos. Estuvo desde las 10:09 a.m. hasta las 11:24 a.m.