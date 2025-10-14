Ernesto Álvarez: ¿quién es el nuevo presidente del Consejo de Ministros nombrado por José Jerí?

Luego de cinco días, José Jerí finalmente juró a su primer presidente del Consejo de Ministros: Ernesto Álvarez Miranda. El abogado, expresidente del Tribunal Constitucional y militante del Partido Popular Cristiano (PPC), juró el cargo este martes por la tarde en una ceremonia en Palacio de Gobierno.

El perfil de Ernesto Álvarez contrasta con el de las opciones previas a las que, según conoció El Comercio, Palacio de Gobierno contactó para liderar la PCM, pero que no aceptaron: los empresarios Jesús Salazar Nishi y Ricardo Márquez, el economista y exministro José Salardi y el abogado y exdirigente deportivo Felipe Cantuarias.

Luego de esas opciones, ligadas al sector empresarial y económico, José Jerí terminó designando a un abogado conocido principalmente por su etapa al frente del TC y su vínculo con la Universidad de San Martín de Porres (USMP), así como por posturas políticas cercanas a la derecha conservadora y opuestas a las recientes protestas de transportistas y de la ‘Generación Z’ contra el gobierno.

Tuit de Ernesto Álvarez sobre protestas anunciadas para este 15 de octubre

¿Quién es Ernesto Álvarez?

Nacido el 23 de mayo 1961, Álvarez Miranda estudió en el Colegio San Agustín y el Colegio Militar Leoncio Prado. Luego se formó como abogado en la Universidad de San Martín de Porres (USMP), donde se graduó en 1988.

En las décadas siguientes se mantuvo ligado a esa institución como secretario general, coordinador académico y, actualmente, decano de la Facultad de Derecho de la USMP. También ha sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Centro de Estudios Constitucionales de la misma universidad.

Álvarez es un militante de amplia trayectoria en el PPC, aunque nunca postuló a un cargo de elección popular. En el 2007, durante el gobierno aprista, la bancada de Unidad Nacional (que era liderada por su partido) lo propuso como magistrado del TC, cargo que ocupó hasta el 2014. En ese lapso, fue presidente del máximo intérprete de la Constitución entre el 2012 y el 2013.

Durante su gestión en el TC, fue protagonista junto a los tribunos Carlos Mesía y Gerardo Eto de una polémica sentencia que anuló las designaciones de las fiscales supremas Zoraida Ávalos y Nancy Miraval, hechas por el Consejo Nacional de la Magistratura (hoy la JNJ), y en su lugar ordenaron que se nombre como tal a Mateo Castañeda. El mismo TC luego dejó sin efecto esa sentencia.

Álvarez propuso elegir a los nuevos magistrados del TC en bloque.

En el 2016 fue parte del equipo técnico de la alianza PPC-Apra con la que Alan García postuló por última vez a la presidencia. En el 2019, la bancada Cambio 21 lo propuso nuevamente como candidato a integrar el TC, pero el proceso no prosperó. Si bien durante ese período se reportó que tenía denuncias pendientes en el Ministerio Público, El Comercio conoció que actualmente no tiene carpetas penales abiertas. De todas formas, él mismo deberá declarar cualquier proceso que tenga tras su juramentación.

Luego, durante el gobierno de Dina Boluarte, fue parte de la “comisión consultiva” nombrada para asesorar a la vacada expresidenta en temas constitucionales, junto a abogados como Ernesto Blume, José Luis Sardón, Oscar Urviola, y Víctor García Toma.

Desde el 2023, con la nueva inscripción del PPC como partido, fue militante y presidió el Consejo Consultivo de la agrupación. Este martes, antes de jurar como presidente del Consejo de Ministros, pidió licencia ante su agrupación para “asumir un rol protagónico” en el gobierno de José Jerí. “No me puedo poner de lado”, alegó.

En paralelo, el abogado tiene columnas de opinión en medios como Expreso y El Montonero y es bastante activo en su cuenta de X, que borró poco antes de su juramentación.

En esa red social, en los días previos a la vacancia de Dina Boluarte, criticó las protestas de transportistas contra las extorsiones: “los continuos paros de transportistas radicalizados tienen objetivos políticos en favor de la izquierda que ha destruido la seguridad y la justicia en el país”, dijo el pasado 8 de octubre.

Luego de la destitución de Dina Boluarte, comentó que había “dos posibilidades: Jerí nombra un gabinete caviar con gente de ONGs y de Vizcarra, o es derribado por marchas violentas para colocar a un Sagasti 2.0”. En esa misma línea, sostuvo que tras la vacancia “se viene una violenta marcha subversiva, por una constitución socialista que sepulte la economía de los peruanos”.

Posteriormente, sus críticas también se extendieron a las manifestaciones anunciadas para este miércoles 15 de octubre, asegurando que no es una “protesta social, sino un intento subversivo para acabar con la democracia y forzar una asamblea constituyente ‘bolivariana’”.

En tanto, en una columna publicada este mismo martes en el diario Expreso, solo horas antes de su juramentación, el flamante titular de la PCM calificó de “jurídicamente reprochable” la vacancia de Dina Boluarte gracias a la cual José Jerí asumió la presidencia y él asumió la jefatura del gabinete. Según dijo, la vacancia de la expresidenta fue fruto de la “suma de errores, venganzas e intereses ideológicos”.

“La demostrada incapacidad presidencial no alcanza a constituir demostrada incapacidad moral permanente, habiéndose desnaturalizado el instrumento excepcional que la Constitución brinda y aplicado peor, sin conceder el debido proceso”, dijo. “El principal problema sigue siendo la montonera que, de manera inconstitucional, lleva al sillón de Pizarro a cualquiera”.

El PPC saluda designación de Álvarez

En comunicación con El Comercio, el secretario general del PPC, Javier Bedoya Denegri, contó que Álvarez Miranda se comunicó por teléfono con el presidente de la agrupación, Carlos Neuhaus, para comunicarle que “iba a asumir la PCM” y que, por ello, estaba solicitando una licencia de su militancia pepecista.

Bedoya Denegri también sostuvo que su partido ha tomado como una “buena sorpresa” el eventual ingreso del expresidente del Tribunal Constitucional al gobierno de Jerí.

“Esto no ha sido consultado ni autorizado por el partido, es una decisión de Álvarez, la saludamos, porque es una excelente persona y también tiene formación política y académica. Creemos que va a realizar una excelente labor y le deseamos los mejores éxitos. Se requiere poner el hombro para generar estabilidad en el país”, expresó.

El secretario general del PPC consideró que Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País, Somos Perú y Perú Libre, partidos que sostuvieron a Dina Boluarte en el poder y que apoyaron la asunción de Jerí, eran los llamados a integrar el Gabinete Ministerial. “Ellos no han asumido esta responsabilidad y lo ha hecho Ernesto Álvarez, él es una persona proba”, acotó.